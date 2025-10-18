В Заречном хулиганы разоряют укрытия в подвалах

18.10.2025 | 12:16

В Заречном созданные в подвалах домов укрытия портят хулиганы. Ключи от дверей хранятся в специальных коробочках снаружи, поэтому злоумышленники беспрепятственно получают доступ внутрь, просто выдавливая стекло.

О происходящем на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал официальный представитель ООО «ЖКХ» закрытого города Дмитрий Кривов.

«Как коротка и избирательна человеческая память. Все уже забыли, как совсем недавно над Пензенской областью звучала не учебная, а реальная тревога, а на местные предприятия была совершена атака с применением беспилотных средств поражения. В тот момент многие всерьез задумались о том, чтобы воспользоваться организованными в подвалах временными укрытиями. Силами управляющих компаний там были установлены лавки, размещены аптечки и огнетушители», - написал он.

Теперь тревога не звучит, и хулиганы стали портить укрытия, забирая оттуда аптечки и огнетушители.

Кривов допустил, что этим занимаются подростки, и попросил родителей разъяснить детям: «разорение укрытий, мягко говоря, не самое лучшее развлечение».

В Пензе атакам хулиганов подвергались установленные в разных местах города модульные укрытия. Внутри мусорили, на стенах оставляли надписи. Пензенцам напомнили о необходимости бережно относиться к важным объектам.