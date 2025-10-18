Сетевое издание|18+|Суббота|18 окт 2025|14:23
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |

Из жизни

В Заречном хулиганы разоряют укрытия в подвалах

Печать
Telegram

В Заречном созданные в подвалах домов укрытия портят хулиганы. Ключи от дверей хранятся в специальных коробочках снаружи, поэтому злоумышленники беспрепятственно получают доступ внутрь, просто выдавливая стекло.

О происходящем на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал официальный представитель ООО «ЖКХ» закрытого города Дмитрий Кривов.

«Как коротка и избирательна человеческая память. Все уже забыли, как совсем недавно над Пензенской областью звучала не учебная, а реальная тревога, а на местные предприятия была совершена атака с применением беспилотных средств поражения. В тот момент многие всерьез задумались о том, чтобы воспользоваться организованными в подвалах временными укрытиями. Силами управляющих компаний там были установлены лавки, размещены аптечки и огнетушители», - написал он.

Теперь тревога не звучит, и хулиганы стали портить укрытия, забирая оттуда аптечки и огнетушители.

Кривов допустил, что этим занимаются подростки, и попросил родителей разъяснить детям: «разорение укрытий, мягко говоря, не самое лучшее развлечение».

В Пензе атакам хулиганов подвергались установленные в разных местах города модульные укрытия. Внутри мусорили, на стенах оставляли надписи. Пензенцам напомнили о необходимости бережно относиться к важным объектам.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото со страницы Дмитрия Кривова во «ВКонтакте»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети