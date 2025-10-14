В Заречном откроют секцию для детей с ментальными нарушениями

14.10.2025 | 21:31

В Заречном планируют создать секцию по плаванию для детей с ментальными нарушениями. Об этом сообщил глава города Алексей Костин в своем телеграм-канале во вторник, 14 октября.

С соответствующей просьбой к нему на личном приеме обратились мамы детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Ранее мы уже открыли в нашем городе учебный класс для таких ребят. По словам родителей, занятия в классе дают отличные результаты. Дети быстрее развиваются и легче осваивают новые навыки», - написал Алексей Костин.

Глава Заречного выразил мнение, что создание группы по плаванию станет следующим шагом в этой работе.

«Дал распоряжение найти тренера с необходимой квалификацией и определиться, в каком бассейне будет заниматься группа», - рассказал он.