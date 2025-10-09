Сетевое издание|18+|Четверг|9 окт 2025|12:36
Полицейские задержали молодых закладчиков из Заречного

Полицейские задержали судимого 25-летнего молодого человека и 19-летнюю девушку из Заречного. В их съемной квартире нашли партию наркотиков.

«По месту проживания подозреваемых полицейскими был обнаружен и изъят пакет с веществом светлого цвета, весы, упаковочный материал и два мобильных устройства», - сообщили в областном УМВД РФ.

Выяснилось, что внутри пакета было около 80 граммов мефедрона.

Молодые люди призналась, что являются закладчиками. Пара хотела сбыть наркотик на территории Пензы. При этом зареченец ранее уже имел в этом опыт, за что привлекался к ответственности.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», - рассказали в УМВД.

Источник — фото областного УМВД РФ
