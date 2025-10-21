Происшествия

В Заречном незнакомец разбил машину 75-летнему пенсионеру

В Заречном незнакомый молодой человек напал на автомобиль 75-летнего мужчины и повредил его. Инцидент случился вечером в субботу, 18 октября, в районе дома № 6 на улице Конституции.

В редакцию портала PenzaInform.ru написал житель Заречного, которого эта история не оставила равнодушным.

«Дедушка 75 лет от роду на своей автомашине Renault Sandero хотел завернуть с проезжей части во двор дома, но это не понравилось 3 лицам мужского пола, которые выходили из двора и хотели перейти проезжую часть. Один из этих молодчиков несколько раз кулаками ударил по капоту машины, ударом кулака разбил лобовое стекло, снес правое боковое зеркало и несколькими ударами ноги полностью смял переднюю правую пассажирскую дверь автомашины. Также этот молодчик несколько раз ударил деда кулаком по лицу. После этого молодчики разбежались. По данному факту сразу же было сделано сообщение в полицию Заречного», - рассказал он.

В УМВД России по Пензенской области подтвердили, что заявление от жителя Заречного 1949 года рождения поступило. По словам пенсионера, он поворачивал во двор, когда путь ему преградил неизвестный молодой человек. Он принялся кричать на водителя и бить по машине. Дебошира увели его приятели. О побоях зареченец не заявлял.

«По данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством РФ», - добавили в полиции.

