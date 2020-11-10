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Учеба

В Пензенской области школьникам могут продлить каникулы

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Министерство образования Пензенской области рассмотрит вопрос о продлении или переносе каникул. Соответствующая рекомендация ведомству содержится в изменениях, внесенных в постановление о режиме повышенной готовности во вторник, 10 ноября.

«Организовывать обучение с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в случае установления фактов заболевания новой коронавирусной инфекцией в подведомственных образовательных организациях», - также говорится в документе.

Те же самые рекомендации даны органам местного самоуправления муниципальных образований области.

Кроме того, им предписывается: «Разрешить посещение детьми дошкольного возраста организаций любой формы собственности, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в период действия режима повышенной готовности по усмотрению родителей, опекунов, попечителей».

О закрытии детских садов или их переводе на работу в режиме дежурных групп, а также о закрытии спортивных секций в постановлении речи не идет.

Пензенские школьники ушли на каникулы с 31 октября. Раньше осенью они отдыхали от уроков семь дней, однако в 2020 году перерыв между занятиями увеличился в два раза - из-за пандемии. Вернутся ли они к занятиям 16 ноября, как предполагалось, теперь неизвестно.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Какие каникулы, до конца учебного года каникулы продлим? Перевод на удаленку 5-11 классов, вот решение.

Гость||

Вот как раз секции и кружки закрыть нужно,но про них почему-то речь не идет?

Гость||

Почему 5-11? Вот выпускным классам как раз учиться надо, 1, 9, 11 пусть очно учатся, остальные и дома могут.

Гость||

Все равно уже никто не ходит

Гость||

Неужели жизнь детей важнее показателей? Сын болеет второй раз подряд, если вернется в школу, может быть и третий. Каких еще цифр мы ждем? Просто все боятся брать на себя ответственность.

Гость||

Сколько лет ребёнку? Сочувствую

Гость||

Губернатор, почему толкуешь о школярах, а студенты колледжей это 10-11 класс, дети, посмотри сколько больных учителей и преподавателей, группы есть на карантине, давай, решайся, здесь не спрячешься, нам важнее здоровые дети, потом только образование

Гость||

Перевод на удаленку 5-11 классов, вот решение. .........Хорошее решение,просто замечательное! А малышня будет бабушкам и дедушкам,забирающим их из школы, ковид таскать

Гость||

Выпускные классы должны учиться в школе, а остальные могут временно и на дистанционку

Гость||

Почему только 5-11классы?я считаю, что нужно предоставить право выбора родителям, чьи дети учатся в начальной школе! Мне не наплевать на своего ребёнка, на своих родителей!

Гость||

Выпускные классы должны учиться очно.

Гость||

И секции с кружками согласна!!!!! Устроили балаган с этими танцами, футбола и, плаваньем. Губернатор, вы там на дистанции о чем Думаете???

Гость||

Кто переживает за детей - могут не водить их в школу. Зачем из-за вас должны становиться неучами остальные ?

Гость||

Дети должны учиться в школе. А те кто каждой сопли боится пусть закроется вмести со своими чадами дома и сидят.

Гость||

А вашим достаточно пары месяцев дистанта для того,чтобы неучами стать?

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Имя: Гость
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