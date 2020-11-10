В Пензенской области школьникам могут продлить каникулы

10.11.2020 | 19:21

Министерство образования Пензенской области рассмотрит вопрос о продлении или переносе каникул. Соответствующая рекомендация ведомству содержится в изменениях, внесенных в постановление о режиме повышенной готовности во вторник, 10 ноября.

«Организовывать обучение с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в случае установления фактов заболевания новой коронавирусной инфекцией в подведомственных образовательных организациях», - также говорится в документе.

Те же самые рекомендации даны органам местного самоуправления муниципальных образований области.

Кроме того, им предписывается: «Разрешить посещение детьми дошкольного возраста организаций любой формы собственности, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в период действия режима повышенной готовности по усмотрению родителей, опекунов, попечителей».

О закрытии детских садов или их переводе на работу в режиме дежурных групп, а также о закрытии спортивных секций в постановлении речи не идет.

Пензенские школьники ушли на каникулы с 31 октября. Раньше осенью они отдыхали от уроков семь дней, однако в 2020 году перерыв между занятиями увеличился в два раза - из-за пандемии. Вернутся ли они к занятиям 16 ноября, как предполагалось, теперь неизвестно.