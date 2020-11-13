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Общество

Укрывная конструкция для фонтана в Пензе начала приобретать очертания

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На улице Московской в Пензе полным ходом идут работы по сооружению сборно-разборной укрывной конструкции для нового фонтана.

Объект законсервировали на зиму. Детали фонтана обмотали непроницаемой пленкой, но для защиты оборудования от дождя, ветра и снега этого мало. В бережном отношении нуждается и облицовка чаши.

Сейчас специалисты собирают остов деревянной конструкции. В конечном виде гидротехническое сооружение будет закрыто тентом и фанерой.

Аукцион по определению подрядчика на проведение работ 6 ноября выиграл индивидуальный предприниматель Александр Карташов, уменьшивший первоначальную цену в 2 250 000 рублей до 1 350 000.

Предполагается, что все будет готово в течение 30 дней со дня заключения контракта.

На площади появились новые деревянные скамьи в форме полукруга и круга, аналогичные тем, что уже установлены на набережной реки Суры.

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Гость||

Надо было в виде зимней горки сделать. Двух зайцев бы убили.

Гость||

Правильный заголовок был бы "Укрывная конструкция начала приобретать уродливые очертания".

И укутайте уже кентавра с головой.

Гость||

Без уклона снег проломит. Было бы по-другому, все крыши плоскими бы делали.

Гость||

Эта конструкция на 1 год рассчитана? Каркас деревянный, покроют фанерой.

Гость||

Это уличное сооружение. Что за бред с укрыванием?

Гость||

В Спутнике тоже новый хороший фонтан. Но там эти потемкинские деревни не устраивают почему-то.

Гость||

Одноразовая хрень за 17,5 т. $ и что так теперь каждый год будет?Фанера то одноразовая,одна оттепель и от перепада и конденсата она вспухнет ,а если будут оттепели то ещё под тентом появиться черная плесень.А застраховать фонтан не хотят,когда эта хрень под действием ветра и снега рухнет и повредит форсунки.

Гость||

Гость писал(a):

Это уличное сооружение. Что за бред с укрыванием?
Вот такие фонтаны ныне ваяют.))))))Большие подозрения что как только кончиться гарантия он начнёт активно разваливаться. Кстати им ещё устранять течку фонтана по весне ,нужно плитку переложить правильно.

Имя: Гость
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