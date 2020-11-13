Укрывная конструкция для фонтана в Пензе начала приобретать очертания

13.11.2020 | 13:55

На улице Московской в Пензе полным ходом идут работы по сооружению сборно-разборной укрывной конструкции для нового фонтана.

Объект законсервировали на зиму. Детали фонтана обмотали непроницаемой пленкой, но для защиты оборудования от дождя, ветра и снега этого мало. В бережном отношении нуждается и облицовка чаши.

Сейчас специалисты собирают остов деревянной конструкции. В конечном виде гидротехническое сооружение будет закрыто тентом и фанерой.

Аукцион по определению подрядчика на проведение работ 6 ноября выиграл индивидуальный предприниматель Александр Карташов, уменьшивший первоначальную цену в 2 250 000 рублей до 1 350 000.

Предполагается, что все будет готово в течение 30 дней со дня заключения контракта.

На площади появились новые деревянные скамьи в форме полукруга и круга, аналогичные тем, что уже установлены на набережной реки Суры.