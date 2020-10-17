Новый фонтан в центре Пензы законсервировали до весны

17.10.2020 | 20:15

17-18 октября - первые выходные без светомузыкального представления: новый фонтан в центре Пензы прекратил свою работу до весны.

Чтобы защитить конструкцию в зимний период, городские власти приняли решение законсервировать городскую достопримечательность. Сначала оттуда откачают воду, потом вымоют чашу и в последнюю очередь займутся демонтажем подсветки.

Отправить фонтан на зимовку планировалось еще 5 октября, однако из-за аномально теплой осени начало подготовительных работ перенесли, а пензенцы смогли полюбоваться на водное представление еще немного.

Но пензенцы и без шоу наслаждаются золотой осенью. Одни дышат свежим воздухом, другие исследуют устройство фонтана. Однако причину отключения гидротехнического сооружения знали не все.

«Сломался, что ли? Пока работал, красиво было. В прошлые выходные приходили, любовались, надеялись еще посмотреть. Ну весной придем», - рассудили горожане.

В итоге новый фонтан в первом сезоне проработал чуть больше месяца.