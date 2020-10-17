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Общество

Новый фонтан в центре Пензы законсервировали до весны

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17-18 октября - первые выходные без светомузыкального представления: новый фонтан в центре Пензы прекратил свою работу до весны.

Чтобы защитить конструкцию в зимний период, городские власти приняли решение законсервировать городскую достопримечательность. Сначала оттуда откачают воду, потом вымоют чашу и в последнюю очередь займутся демонтажем подсветки.

Отправить фонтан на зимовку планировалось еще 5 октября, однако из-за аномально теплой осени начало подготовительных работ перенесли, а пензенцы смогли полюбоваться на водное представление еще немного.

Но пензенцы и без шоу наслаждаются золотой осенью. Одни дышат свежим воздухом, другие исследуют устройство фонтана. Однако причину отключения гидротехнического сооружения знали не все.

«Сломался, что ли? Пока работал, красиво было. В прошлые выходные приходили, любовались, надеялись еще посмотреть. Ну весной придем», - рассудили горожане.

В итоге новый фонтан в первом сезоне проработал чуть больше месяца.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А памятник геям законсервируют?

Гость||

Дырявого Иван-коня нужно сослать(с создателями) в Рамзай.

Гость||

Гость писал(a):

Дырявого Иван-коня нужно сослать(с создателями) в Рамзай.
В Бараново.

Имя: Гость
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