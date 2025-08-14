Качели на Фонтанной площади представляют опасность

14.08.2025 | 17:20

Любители качелей на Фонтанной площади рискуют здоровьем: жители Пензы заметили, что одно из сооружений представляет опасность из-за поломки.

«Если стоять лицом к качелям со стороны фонтана, у самых правых качелей открылся карабин. Многие горожане сильно раскачиваются и даже не замечают этого», - уточнил пензенец в Telegram.

По его словам, крепление может сломаться окончательно в любой момент, и тогда травмы не избежать.

Горожане отмечают, что уделить внимание стоит не только указанным качелям.

«Там карабины через один на ладан дышат, все нуждаются в проверке», - поделились наблюдениями пензенцы.