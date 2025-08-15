Качели на Фонтанной площади обещают отремонтировать

15.08.2025 | 10:14

Коммунальщики заметили жалобы пензенцев на состояние качелей на Фонтанной площади. Сооружение пообещали отремонтировать.

«В адрес обслуживающей организации «Пензавтодор» направлена информация о необходимости проведения ремонтных работ крепления качелей», - сообщил в пятницу, 15 августа, представитель управления ЖКХ в комментариях к посту о проблеме в телеграм-канале PenzaInform.

О том, что любители качелей на Фонтанной площади рискуют здоровьем, стало известно накануне. У одного из креплений открылся карабин.

«Многие горожане сильно раскачиваются и даже не замечают этого», - рассказал очевидец. По его словам, крепление может сломаться окончательно в любой момент, и тогда травмы не избежать.

Горожане отмечают, что уделить внимание стоит всем качелям. «Там карабины через один на ладан дышат, все нуждаются в проверке», - поделились наблюдениями пензенцы.