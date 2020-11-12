В Пензе нашли пропавшего мужчину с тростью

12.11.2020 | 08:47

В Пензе прекращены поиски 71-летнего мужчины, пропавшего 10 ноября.

Ориентировки на нуждающегося в медицинской помощи и дезориентированного пенсионера, ушедшего из дома, распространяли волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт».

В ночь с 10 на 11 ноября несколько человек разыскивали пенсионера на местности, однако на тот момент установить его местонахождение не удалось.

Вечером в среду, 11 ноября, в телеграм-аккаунте добровольцев появилось сообщение, что мужчина найден живым. Как именно это произошло, не уточняется.

«Спасибо всем, кто нашел возможность и помог», - обратились к участникам поисков представители отряда.