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Общество

В Пензе нашли пропавшего мужчину с тростью

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В Пензе прекращены поиски 71-летнего мужчины, пропавшего 10 ноября.

Ориентировки на нуждающегося в медицинской помощи и дезориентированного пенсионера, ушедшего из дома, распространяли волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт».

В ночь с 10 на 11 ноября несколько человек разыскивали пенсионера на местности, однако на тот момент установить его местонахождение не удалось.

Вечером в среду, 11 ноября, в телеграм-аккаунте добровольцев появилось сообщение, что мужчина найден живым. Как именно это произошло, не уточняется.

«Спасибо всем, кто нашел возможность и помог», - обратились к участникам поисков представители отряда.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/la_penza
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