Пропал мужчина: жителей области просят проверить регистраторы

В Пензенской области продолжаются поиски 42-летнего жителя Никольска Владимира Николаевича Осипова. Он пропал 14 сентября.

Рост мужчины - 175 сантиметров, телосложение худощавое. У него седые волосы и голубые глаза.

Ориентировка на пропавшего появилась в субботу, 20 сентября, в аккаунтах регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт». В воскресенье, 21-го числа, волонтеры вновь обратились к жителям области.

«Большая просьба к водителям, которые проезжали 19 сентября с 7:00 до 10:00 по М-5 мимо Пензы (Городище - Кижеватово) и чьи автомобили оснащены видеорегистраторами: пожалуйста, просмотрите записи! Возможно, видео с вашего регистратора поможет найти человека», - сообщили они.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Владимира Осипова, просят позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.

Источник — фото «ЛизаАлерт»
