В Пензе разыскивают 71-летнего сутулого мужчину с тростью

11.11.2020 | 08:17

В Пензе разыскивают 71-летнего мужчину. Владимир Андреевич Дмитриев ушел из дома в неизвестном направлении во вторник, 10 ноября.

О пропаже горожанина сообщили волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт». Согласно ориентировке, рост мужчины 165 см, телосложение среднее, волосы седые, глаза карие.

Он одет в черную болоньевую куртку, синие джинсы, галоши, вельветовую кепку. С собой - трость-палка, особая примета - сильно сутулится.

«Дезориентирован! Нуждается в медицинской помощи», - уточнили добровольцы.

В ночь с 10 на 11 ноября несколько человек разыскивали пенсионера на местности, однако установить его местонахождение не удалось.

Всех, кто располагает какими-либо сведениями, которые могут посодействовать поиску, просят позвонить по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).