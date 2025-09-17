Пензенцы обокрали сельчанок под видом покупателей малины

17.09.2025 | 21:33

Суд вынес приговор двум 48-летним пензенцам, обокравшим престарелых сельчанок. Мужчины входили к женщинам в доверие, представляясь покупателями саженцев малины.

Первой потерпевшей стала 86-летняя жительница села Старое Захаркино (Шемышейский район). Подельники приехали к ней 16 мая. Пока один отвлек пенсионерку на себя (ушел с ней в огород выкапывать кусты), второй залез в дом и украл 45 000 рублей. Затем оба пензенца скрылись.

«1 июня по такой же схеме они похитили у 70-летней жительницы села Ломовка Лунинского района 35 000 рублей», - сообщили в Лунинском районном суде.

Деньги злоумышленники потратили на личные нужды.

Обе сельчанки обратились в полицию. Мужчин нашли, они признали вину и полностью возместили ущерб.

Приговором суда каждому назначено наказание в виде принудительных работ на 1 год и 1 месяц. Кроме того, 10% их зарплаты будет удержано в доход государства.