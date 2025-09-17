Сетевое издание|18+|Среда|17 сен 2025|23:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |

Криминал

Пензенцы обокрали сельчанок под видом покупателей малины

Печать
Telegram

Суд вынес приговор двум 48-летним пензенцам, обокравшим престарелых сельчанок. Мужчины входили к женщинам в доверие, представляясь покупателями саженцев малины.

Первой потерпевшей стала 86-летняя жительница села Старое Захаркино (Шемышейский район). Подельники приехали к ней 16 мая. Пока один отвлек пенсионерку на себя (ушел с ней в огород выкапывать кусты), второй залез в дом и украл 45 000 рублей. Затем оба пензенца скрылись.

«1 июня по такой же схеме они похитили у 70-летней жительницы села Ломовка Лунинского района 35 000 рублей», - сообщили в Лунинском районном суде.

Деньги злоумышленники потратили на личные нужды.

Обе сельчанки обратились в полицию. Мужчин нашли, они признали вину и полностью возместили ущерб.

Приговором суда каждому назначено наказание в виде принудительных работ на 1 год и 1 месяц. Кроме того, 10% их зарплаты будет удержано в доход государства.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте