В Никольске пропал 42-летний мужчина в красной куртке

20.09.2025 | 18:49

Родственники и волонтеры разыскивают 42-летнего жителя Никольска Владимира Николаевича Осипова. О местонахождении мужчины нет информации с 14 сентября.

Ориентировку на пропавшего распространило региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» в субботу, 20 сентября.

Рост никольчанина 175 сантиметров, телосложение худощавое. У мужчины седые волосы и голубые глаза.

В день исчезновения на нем были красная куртка, черные резиновые сапоги.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Владимира Осипова, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.