На втором этаже вокзала Пенза-I хотят создать музей

11.11.2020 | 10:31

В Пензе планируется создать один из крупнейших в Поволжье музейно-выставочных центров, расположенных на железнодорожных вокзалах. Об этом сообщил врио заместителя председателя правительства Пензенской области Олег Ягов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он рассказал, что во время рабочей поездки в Самару рассмотрел такую возможность с заместителем начальника Куйбышевской железной дороги Сергеем Блохиным.

Впервые вопрос о музейно-выставочном центре на втором этаже зала ожидания вокзала Пенза-I (в помещении бывшего ресторана общей площадью 1 200 кв. м) обсуждался во время торжественного открытия обновленной станции Белинской в Каменке.

Образцом для проекта может стать музей истории Куйбышевской железной дороги площадью 450 квадратных метров, находящийся в здании самарского вокзала.

«В Самаре была достигнута договоренность о том, что руководство Куйбышевской железной дороги обеспечит финансирование ремонта помещений будущего музейно-выставочного центра, а правительство Пензенской области и региональное министерство культуры и туризма разработают концепцию нового музея и обеспечат формирование экспозиций», - написал Олег Ягов.