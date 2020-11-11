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Общество

На втором этаже вокзала Пенза-I хотят создать музей

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В Пензе планируется создать один из крупнейших в Поволжье музейно-выставочных центров, расположенных на железнодорожных вокзалах. Об этом сообщил врио заместителя председателя правительства Пензенской области Олег Ягов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он рассказал, что во время рабочей поездки в Самару рассмотрел такую возможность с заместителем начальника Куйбышевской железной дороги Сергеем Блохиным.

Впервые вопрос о музейно-выставочном центре на втором этаже зала ожидания вокзала Пенза-I (в помещении бывшего ресторана общей площадью 1 200 кв. м) обсуждался во время торжественного открытия обновленной станции Белинской в Каменке.

Образцом для проекта может стать музей истории Куйбышевской железной дороги площадью 450 квадратных метров, находящийся в здании самарского вокзала.

«В Самаре была достигнута договоренность о том, что руководство Куйбышевской железной дороги обеспечит финансирование ремонта помещений будущего музейно-выставочного центра, а правительство Пензенской области и региональное министерство культуры и туризма разработают концепцию нового музея и обеспечат формирование экспозиций», - написал Олег Ягов.

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Гость||

То есть до сих пор не придумали как использовать? А не хотят там сделать вип залы, где за деньги можно с комфортом отдыхать до поезда (как в аэропртах)?

Гость||

Когда развитие прекращается и будущего нет, то начинается создание музеев и воспоминания о прошлом.

Гость||

Музей на вокзале не может быть самоокупаемым. Это очередная бюджетная дыра. И, похоже, область еще и будет платить РЖД за аренду помещений.

Гость||

В Самаре мы были единственными посетителями этого музея. Еще там смотровая площадка на город есть. И вокзал считается самым высоким в Европе

Гость||

Лучше бы больницу для ковидных больных открыли...

Гость||

Лучше уберите фейковые часы с фасада здания гостиницы железнодорожного вокзала станции Пенза-I. Позорище Пензы.

Гость||

может по обычаю, попам подарить?

Они там торговый центр замутят!

Гость||

чем музей организовывать лучше бы часы старые вернули, стыдно за город

Гость||

Гость писал(a):

лучше бы часы старые вернули
Спасибо поблевал

Имя: Гость
Комментарий:

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