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Общество

У памятника Победы в Пензе на неделю ограничат движение машин

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У Монумента воинской и трудовой славы пензенцев, именуемого в народе памятником Победы, на неделю ограничат движение транспорта. Об этом в среду, 17 апреля, сообщила пресс-служба администрации города.

У памятника Победы в Пензе на неделю ограничат движение машин

Новая схема движения будет действовать с четверга, 18 апреля, до четверга, 25-го.

У памятника Победы в Пензе на неделю ограничат движение машин

В этот период в каждую из ночей, с 21:00 до 7:00, станут частично перекрывать проезд по крайним левым полосам. Причина - ремонт дороги.

«Рекомендуем автолюбителям учитывать данную информацию при планировании маршрута движения», - добавили в мэрии.

В преддверии Дня Победы территорию у Монумента воинской и трудовой славы по традиции стараются благоустраивать, на дороги, ведущие к нему, после ремонта наносят разметку.

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Источник — фото № 2 и 3 администрации г. Пензы
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