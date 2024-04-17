У памятника Победы в Пензе на неделю ограничат движение машин

17.04.2024 | 11:20

У Монумента воинской и трудовой славы пензенцев, именуемого в народе памятником Победы, на неделю ограничат движение транспорта. Об этом в среду, 17 апреля, сообщила пресс-служба администрации города.

Новая схема движения будет действовать с четверга, 18 апреля, до четверга, 25-го.

В этот период в каждую из ночей, с 21:00 до 7:00, станут частично перекрывать проезд по крайним левым полосам. Причина - ремонт дороги.

«Рекомендуем автолюбителям учитывать данную информацию при планировании маршрута движения», - добавили в мэрии.

В преддверии Дня Победы территорию у Монумента воинской и трудовой славы по традиции стараются благоустраивать, на дороги, ведущие к нему, после ремонта наносят разметку.