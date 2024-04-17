В Пензу попала посылка из Вьетнама с сиамским крокодилом

17.04.2024 | 17:16

В Пензе поселился крокодил, точнее его чучело. Оно находилось в международном почтовом отправлении из Вьетнама. Необычную посылку обнаружили во время досмотра на Энгельсском таможенном посту.

Специального разрешения, которое необходимо для ввоза чучела на территорию Евразийского экономического союза, у получателя не оказалось, поэтому содержимое изъяли.

Рептилию отправили на экспертизу, и выяснилось, что это сиамский крокодил. Данный вид находится под угрозой исчезновения, ввозить его в Россию без особых документов нельзя.

По факту незаконного ввоза Саратовская таможня возбудила административное дело. Суд постановил конфисковать чучело.

«Исходя из научной ценности изъятого предмета фауны, его принадлежности к охраняемым видам, таможня инициировала безвозмездную передачу чучела музею Пензенского государственного аграрного университета», - сообщили в Саратовской таможне.

Пензенский вуз поблагодарил за нежданный дар, уточнив, что такого экспоната в их экспозиции не было.