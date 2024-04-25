В микрорайоне ГПЗ-24 на несколько дней отключат горячую воду

25.04.2024 | 16:31

В пензенском микрорайоне ГПЗ-24 несколько дней не будет горячего водоснабжения. Отключение связано со строительством транспортной развязки.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ресурс не будут подавать в дома № 73, 79, 81, 83 на улице Измайлова, № 2, 2а, 2Б, 2в, 4, 4Б, 6, 6а, 6Б, 6г, 8, 8Б, 10, 14, 16, 18, 20, 22 на Ново-Казанской, а также в школе № 26, детском саду № 57 и в МАУ «Детское и лечебное питание».

Срок отключения - с 27 по 30 апреля.

За это время специалисты, занимающиеся строительством развязки, должны вынести инженерные сети.

«Работы идут высокими темпами, настала очередь переустройства и реконструкции теплосетей. Попросили подрядчика выполнить данные мероприятия в сжатые сроки», - приводит мэрия слова начальника управления капитального строительства Пензы Вадим Астафьев.

Ранее стало известно, что из-за строительства транспортной развязки участок улицы Измайлова между пересечениями с улицами Антонова и Крымской закроют для проезда на 4 дня.