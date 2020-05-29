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Общество

В зале ожидания станции Белинская хотят открыть музей

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В четверг, 28 мая, состоялось утверждено заключение экспертизы дизайн-проекта благоустройство привокзальной площади на станции Белинская в Каменском районе.

Благоустройство проводится по соглашению между правительством Пензенской области, ОАО «РЖД» и администрацией Каменки. Планируется реконструировать центральный вход, выложить площадь плиткой, установить светильники и лавочки, оживить ландшафт, отремонтировать подпорные стенки.

На выездном совещании, которое провел 29 мая в Каменском районе губернатор Иван Белозерцев, обсуждалось создании краеведческого музея в зале ожидания станции. Экспозиция будет иллюстрировать становление и развитие железной дороги в Пензенской области. В нее также будут включены выставочные образцы, имеющие отношение к истории Сурского края и Каменского района.

«Поскольку на станцию Белинская по железной дороге приезжают посетители музея-заповедника «Тарханы», их знакомство с историей и культурой Пензенского региона может начинаться именно со станционного музея», - пояснили в пресс-службе правительства Пензенской области.

К сбору экспонатов планируется привлечь жителей Каменского района.

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Источник — фото pnzreg.ru
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