В зале ожидания станции Белинская хотят открыть музей

29.05.2020 | 13:10

В четверг, 28 мая, состоялось утверждено заключение экспертизы дизайн-проекта благоустройство привокзальной площади на станции Белинская в Каменском районе.

Благоустройство проводится по соглашению между правительством Пензенской области, ОАО «РЖД» и администрацией Каменки. Планируется реконструировать центральный вход, выложить площадь плиткой, установить светильники и лавочки, оживить ландшафт, отремонтировать подпорные стенки.

На выездном совещании, которое провел 29 мая в Каменском районе губернатор Иван Белозерцев, обсуждалось создании краеведческого музея в зале ожидания станции. Экспозиция будет иллюстрировать становление и развитие железной дороги в Пензенской области. В нее также будут включены выставочные образцы, имеющие отношение к истории Сурского края и Каменского района.

«Поскольку на станцию Белинская по железной дороге приезжают посетители музея-заповедника «Тарханы», их знакомство с историей и культурой Пензенского региона может начинаться именно со станционного музея», - пояснили в пресс-службе правительства Пензенской области.

К сбору экспонатов планируется привлечь жителей Каменского района.