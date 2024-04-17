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Общество

В Пензенской области назначаются 4 дополнительных пригородных поезда

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С 28 апреля в Пензенской области назначаются 4 дополнительных пригородных поезда по маршруту Пенза-I - Белинская - Пенза-I. Они будут ходить по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Состав № 7243 будет отправляться с Пензы-I в 6:55 и прибывать на Белинскую в 8:28, № 7249 - в 17:15 и 18:48 соответственно.

Поезд № 7248 станет выезжать с Белинской в 8:46, на Пензе-I он окажется в 10:18; № 7250 - в 19:03 и 20:35 соответственно.

В пути следования составы будут делать следующие остановки: Арбеково, Пяша, Рамзай, Пословка, Дачник, Симанщина, Панчулидзиевка, Студенец, Лермонтовский.

«С апреля по октябрь 2023 г. дополнительные пригородные поезда курсировали сообщением Пенза-I - Симанщина - Пенза-I. Учитывая высокую востребованность, принято решение по продолжению курсирования данных поездов в летнем сезоне 2024 г. и продлению маршрута следования до станции Белинская», - пояснили в АО «Башкортостанская ППК».

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