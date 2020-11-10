За неделю госпитализировали более 70 зареченцев с коронавирусом

10.11.2020 | 10:07

В Заречном за неделю с 2 по 8 ноября госпитализировали 73 пациента, заразившихся коронавирусом. 65 человек выздоровели и были выписаны.

На 9-е число в стационаре от COVID-19 лечатся 133 горожанина, 776 получают помощь амбулаторно. 4 зареченца находятся в медучреждениях Пензы.

«Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Заречном превышен на 55%», - добавили в администрации закрытого города.

Ранее сообщалось, что начальник МСЧ № 59 Андрей Капустин в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» ответит на вопросы жителей. Прием обращений зареченцев уже открыт в комментариях к новости на портале «Город Z».