Начальник зареченской МСЧ № 59 ответит на вопросы горожан

В четверг, 12 ноября, начальник медсанчасти № 59 Андрей Капустин ответит на вопросы жителей Заречного в прямом эфире.
Онлайн-диалог начнется в 12:00 в группе портала «Город Z» в социальной сети «ВКонтакте».
Зареченцы имеют возможность задать вопросы Андрею Капустину как во время прямого эфира, так и в комментариях к новости, размещенной на портале «Город Z».
5 ноября на странице портала «Заречье сегодня» в социальной сети «ВКонтакте» прошел прямой эфир с заместителем начальника по поликлиническому разделу Яниной Никулиной, которая рассказала о работе медсанчасти № 59.
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КОГДА заварят ворота в этот зоопарк?!