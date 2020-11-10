Начальник зареченской МСЧ № 59 ответит на вопросы горожан

10.11.2020 | 09:32

В четверг, 12 ноября, начальник медсанчасти № 59 Андрей Капустин ответит на вопросы жителей Заречного в прямом эфире.

Онлайн-диалог начнется в 12:00 в группе портала «Город Z» в социальной сети «ВКонтакте».

Зареченцы имеют возможность задать вопросы Андрею Капустину как во время прямого эфира, так и в комментариях к новости, размещенной на портале «Город Z».

5 ноября на странице портала «Заречье сегодня» в социальной сети «ВКонтакте» прошел прямой эфир с заместителем начальника по поликлиническому разделу Яниной Никулиной, которая рассказала о работе медсанчасти № 59.