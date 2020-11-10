В Пензе рассмотрели вопрос ограничения работы кафе и ТЦ

10.11.2020 | 13:27

Во вторник, 10 ноября, в Пензе прошло совещание председателя регионального правительства Николая Симонова с главами администраций муниципальных образований.

Мероприятие было посвящено вопросу усиления контроля за соблюдением режима повышенной готовности.

Он начал действовать в регионе 16 марта и с тех пор неоднократно продлевался. Кроме того, в Пензенской области ввели обязательный масочный режим в общественных местах, транспорте и помещениях.

На данный момент зарегистрировано 16 945 случаев коронавирусной инфекции. 12 182 пензенца выздоровели, 203 скончались. Начиная с 16 октября, в области ежедневно фиксируется суточный прирост в 160 и более заразившихся.

9 ноября главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова назвала Пензенскую область в числе тех регионов, в которых нужно усилить режим ограничений для снижения риска распространения коронавируса.

Участники совещания рассмотрели рекомендацию Анны Поповой и обсудили возможность введения ограничений работы развлекательных центров и точек общественного питания в ночное время с 23:00 до 6:00, сообщили в пресс-службе регионального правительства.