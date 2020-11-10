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Общество

В Пензе рассмотрели вопрос ограничения работы кафе и ТЦ

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Во вторник, 10 ноября, в Пензе прошло совещание председателя регионального правительства Николая Симонова с главами администраций муниципальных образований.

Мероприятие было посвящено вопросу усиления контроля за соблюдением режима повышенной готовности.

Он начал действовать в регионе 16 марта и с тех пор неоднократно продлевался. Кроме того, в Пензенской области ввели обязательный масочный режим в общественных местах, транспорте и помещениях.

На данный момент зарегистрировано 16 945 случаев коронавирусной инфекции. 12 182 пензенца выздоровели, 203 скончались. Начиная с 16 октября, в области ежедневно фиксируется суточный прирост в 160 и более заразившихся.

9 ноября главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова назвала Пензенскую область в числе тех регионов, в которых нужно усилить режим ограничений для снижения риска распространения коронавируса.

Участники совещания рассмотрели рекомендацию Анны Поповой и обсудили возможность введения ограничений работы развлекательных центров и точек общественного питания в ночное время с 23:00 до 6:00, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||
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и чё?

Гость||
+1

Новость не о чем

Гость||
+1

иии?

Гость||

ночью туда никто почти и не ходит...лучше бы днем закрыли

Гость||

Я уж думал и правда что то сделают умное , закроют общепит, оставили бы на вынос и доставку . Много ли у нас кафешек работает после 23:00?

Гость||

Гость писал(a):

Я уж думал и правда что то сделают умное , закроют общепит, оставили бы на вынос и доставку . Много ли у нас кафешек работает после 23:00?

Угу, общепит закрыли, людей на улицу без работы выкинули, выплат и помощи не дали - отличный план! А люди, как собирались все вместе, так и будут. Давайте, граждане лицемеры, напишите, кто дома сидел в период изоляции?

Гость||

Гость писал(a):

Много ли у нас кафешек работает после 23:00?
Нас мало но мы в тельняшках

Гость||

И что решили? Или в лужу пукнули?

Гость||

Впереди зима, кафешки закроют так всё равно дома будут люди собираться. А это ещё большая глупость, ну так у нас лишь бы в Москву отчитаться а то что работники этих учреждений будут без денег- так это уж точно никого не волнует

Гость||

Всё закрыть полностью

Гость||

На Пензе-I бар-ресторан "Добро" точно нужно ограничить по работе, там самая тусовка молодежи - с 23.00 часов

Гость||

зачесались немного после высказываний Поповой о росте в регионе заболеваемости выше среднего по стране

Гость||

Пусть закрывают детские игровые комплексы в ТЦ !!!Каждый день наблюдаю на толпы скачучих, визжащих и кашляющих друг на друга спиногрызов, и умилённо смотрящих на всё это родителей без масок! Вот где рассадник заразы-то !!! Пусть на улице веселятся.

Гость||

14:47 Это да...

Имя: Гость
Комментарий:

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