РПН предложил усилить ограничения по COVID-19 в Пензенской области

09.11.2020 | 14:20

Более 55% жителей Пензенской области не соблюдают масочный режим в общественном транспорте и торговых центрах. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Ее слова в понедельник, 9 ноября, приводит Ria.ru.

Вместе с Пензенской областью в списке оказались Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская республики.

В трех этих субъектах, а также в Хакасии и Сахалинской области (они названы в числе регионов с высокими показателями по заболеваемости) Анна Попова предложила усилить режим ограничений для снижения риска распространения коронавируса.

В настоящее время в Пензенской области действует режим повышенной готовности, продленный до 12 ноября.

«Согласно документу, граждане должны соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также носить гигиенические маски для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей (торговые объекты, объекты общественного питания, места проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий), при посещении организаций, учреждений, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах», - сообщал ранее региональный оперштаб.

В общей сложности COVID-19 обнаружили у 16 775 жителей региона, в том числе 1 130 несовершеннолетних. 12 011 пациентов выписали, 203 ушли из жизни.