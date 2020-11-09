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Общество

РПН предложил усилить ограничения по COVID-19 в Пензенской области

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Более 55% жителей Пензенской области не соблюдают масочный режим в общественном транспорте и торговых центрах. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Ее слова в понедельник, 9 ноября, приводит Ria.ru.

Вместе с Пензенской областью в списке оказались Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская республики.

В трех этих субъектах, а также в Хакасии и Сахалинской области (они названы в числе регионов с высокими показателями по заболеваемости) Анна Попова предложила усилить режим ограничений для снижения риска распространения коронавируса.

В настоящее время в Пензенской области действует режим повышенной готовности, продленный до 12 ноября.

«Согласно документу, граждане должны соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также носить гигиенические маски для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей (торговые объекты, объекты общественного питания, места проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий), при посещении организаций, учреждений, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах», - сообщал ранее региональный оперштаб.

В общей сложности COVID-19 обнаружили у 16 775 жителей региона, в том числе 1 130 несовершеннолетних. 12 011 пациентов выписали, 203 ушли из жизни.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||
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руки не забывайте мыть и обрабатывать

Гость||

Да и сам губер не соблюдал видать. Олигархи заставили?

Гость||

Вся страна ненавидит эту Попову.

Гость||

Они с людей требуют подписи и печати под документами,а ни один такой указ губернатора на официальных сайтах не заверен его подписью.

Гость||

А вот интересно, когда приезжают брать мазок у ковидника , а дальше к следующему пациенту может так и происходит передача вируса здоровым? Да и сомневаюсь, что к каждому пациенту одевают защитный костюм.

Гость||

В городе очередное снижение заболеваемости.Зачем что то усиливать, где логика?

Гость||

Сначала прочитал РПЦ и вздрогнул

Гость||

Гость писал(a):

закрыли камеры видеонаблюдения щитами и вбросили
А может просто выпить решили невозбранно?

Гость||

МОСКВА, 9 ноя. Глава Роспотребнадзора Анна Попова указала на необходимость ужесточить ограничения в регионах, где показатели заболеваемости COVID-19 превышают средний по стране.

По данным ведомства, к ним относятся Магаданская, Архангельская, Ульяновская, Сахалинская, Костромская, Иркутская, Пензенская области, Карачаево-Черкесская Республика, Коми, Хакасия, Ингушетия, Забайкальский край.

Так что видимо не всё так гладко в отчетиках пензенских чиновников.

Гость||

Стройте крематорий. Дождались и попали в чёрный список,теперь хрен отмоетесь.

Гость||

Гость писал(a):

о данным ведомства, к ним относятся Магаданская, Архангельская, Ульяновская, Сахалинская, Костромская, Иркутская, Пензенская области,
МОЖЕТ БЫТЬ ЗДЕСЬ ИСКАТЬ НАДО ПРИЧИНУ: В четверг, 2 апреля, с улиц Пензы исчезнут троллейбусы № 1, 2, 6, 7, 8 и 9. Решение принято в связи с введением в регионе режима повышенной готовности и уменьшением пассажиропотока.

По словам представителей городской администрации, он снизился на 80%.

«Также на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города № 66, 70 и 82с вместо автобусов большого класса на линию выйдут автобусы малого класса», - добавили в пресс-службе мэрии.

Гость||
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penzainform.ru писал(a):

Более 55% жителей Пензенской области не соблюдают масочный режим в общественном транспорте и торговых центрах.
В общ. транспорте не бываю, но в ТЦ 99% в масках. Все равно же на кассе не отпустят.

Гость||

Гость писал(a):

Более 55% жителей Пензенской области не соблюдают масочный режим
Если руководство области демонстративно нарушает масочный режим, то что тогда с населения спрашивать?

Гость||

Всё, теперь на резкое снижение в официальной статистике пойдем)

Гость||

А, кто такая Попова, чтобы указывать на регионы?

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Имя: Гость
Комментарий:

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