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Общество

Минздрав об обеспечении ковидных больных лекарствами: Проблем нет

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В понедельник, 9 ноября, губернатор Иван Белозерцев по видеосвязи обсудил с врио министра здравоохранения Александром Никишиным обстановку по коронавирусу в регионе.

«Ситуация, как и предполагалось, на протяжении уже трех недель остается на прежнем уровне. Заболеваемость высокая, но значительного роста мы не отмечаем. На сегодняшний день количество вызовов скорой помощи 1 589, госпитализаций - 136», - доложил руководитель ведомства.

Глава региона поинтересовался, есть ли проблемы в обеспечении больных, которые лечатся дома, бесплатными лекарственными препаратами.

«Проблем нет, на данный момент была сделана заявка в «Фармацию», они в течение буквально недели по тому объему, который мы заказали, обязались поставить нам все лекарственные препараты.

Все договоры с лечебными учреждениями на поставку лекарственных средств заключены, в областную инфекционную больницу лекарства уже поступают с прошлой недели, и мы обеспечиваем препаратами. В другие лечебные учреждения поставка началась в пятницу, сегодня основной развоз по районным больницам», - уточнил Александр Никишин.

Губернатор констатировал, что больных в стационарах много.

«Это и те, кого лечат от коронавируса, и те, кого лечат от внебольничной пневмонии. Резерв коечного фонда есть. Разгрузить больницы сейчас позволяют новые правила выписки тех, кто чувствует себя достаточно хорошо для завершения лечения в домашних условиях», - рассказал Иван Белозерцев на своих страницах в соцсетях.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — www.instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость||

все нормально, расходимся....

Гость||

Позор

Гость||

врут внаглую и не подпрыгивают

Гость||

Нет лекарств - нет проблем...

Гость||

ну сколько можно издеваться над своими жителями

Гость||

Ничесе, антибиотик копеечный в аптеке не найдешь. Ну если с такой позиции смотреть, что нет лекарства и нет проблем, то тогда всё нормально. Может хоть в больницах всё замечательно.

Гость||

Больные ковидом, a вaм делaют рентген легких в обычных поликлиникaх?

Гость||

Поздняк метаться, роспотребнадзор и правительство ясно сказали сегодня, что у нас все плохо. А будете спорить - быстенько кресел лишитесь!

Гость||

Эх, вот денек им сегодня выдался! 5 часов почти, а они все в мыле.

Гость||

Человек болеет сегодня, а лекарства обещают через неделю - как это ????

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Глава региона поинтересовался, есть ли проблемы в обеспечении больных, которые лечатся дома, бесплатными лекарственными препаратами.

«Проблем нет,

А Ваня лекарства покупает где то новостили. Так ктоже бздит?

Гость||

Общество Губернатор ответил на вопрос, интересующий многих его подписчиков

«Интересно, вам лекарства бесплатно выдают или сами приобретаете?» - спросил один из пользователей.

«Покупаю, конечно», - заявил Иван Белозерцев.

Ау вы уж там разберитесь между собой придите к общему знаменателю а то вранье одно.penzainform.ru писал(a):

проблемы в обеспечении больных, которые лечатся дома, бесплатными лекарственными препаратами.

«Проблем нет, на данный момент

Гость||

Никишин значительного роста не отмечает, а Попова Пензенскую область в один из пяти неблагополучных регионов отнесла. Как так?

Гость||

А по ОТР Каменку видели они?

Гость||

Так пеньки лавочки дают о себе знать. И весь сентябрь фестивалили.

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Имя: Гость
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