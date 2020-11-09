Минздрав об обеспечении ковидных больных лекарствами: Проблем нет

09.11.2020 | 16:39

В понедельник, 9 ноября, губернатор Иван Белозерцев по видеосвязи обсудил с врио министра здравоохранения Александром Никишиным обстановку по коронавирусу в регионе.

«Ситуация, как и предполагалось, на протяжении уже трех недель остается на прежнем уровне. Заболеваемость высокая, но значительного роста мы не отмечаем. На сегодняшний день количество вызовов скорой помощи 1 589, госпитализаций - 136», - доложил руководитель ведомства.

Глава региона поинтересовался, есть ли проблемы в обеспечении больных, которые лечатся дома, бесплатными лекарственными препаратами.

«Проблем нет, на данный момент была сделана заявка в «Фармацию», они в течение буквально недели по тому объему, который мы заказали, обязались поставить нам все лекарственные препараты.

Все договоры с лечебными учреждениями на поставку лекарственных средств заключены, в областную инфекционную больницу лекарства уже поступают с прошлой недели, и мы обеспечиваем препаратами. В другие лечебные учреждения поставка началась в пятницу, сегодня основной развоз по районным больницам», - уточнил Александр Никишин.

Губернатор констатировал, что больных в стационарах много.

«Это и те, кого лечат от коронавируса, и те, кого лечат от внебольничной пневмонии. Резерв коечного фонда есть. Разгрузить больницы сейчас позволяют новые правила выписки тех, кто чувствует себя достаточно хорошо для завершения лечения в домашних условиях», - рассказал Иван Белозерцев на своих страницах в соцсетях.