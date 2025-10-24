Правила посещения больных в стационарах меняют

24.10.2025 | 11:50

Министерство здравоохранения РФ разработало проект новых правил предоставления медицинской помощи, которые меняют порядок посещения пациентов в стационарах.

Главным нововведением является разрешение на круглосуточное пребывание близких родственников вместе с госпитализированными больными.

Действующие в настоящее время нормы, как правило, ограничивают посещение пациентов строго установленными часами. Обновленный подход, предложенный Минздравом, направлен на усиление эмоциональной и физической поддержки больных, что особенно важно в период длительного лечения.

Клинические исследования подтверждают, что тесный контакт с близкими людьми положительно влияет на процесс выздоровления.

Постоянное общение и возможность оказания помощи в бытовых вопросах способствуют более быстрому восстановлению пациентов, в том числе после хирургических вмешательств.

Несмотря на расширение прав, в документе подчеркивается строгая необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических правил для предотвращения распространения инфекций. Сопровождающие лица обязаны использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать правила дезинфекции, строго ограничить свое перемещение в пределах больничного отделения.