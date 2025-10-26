Кузнечанка обокрала соседку по палате в больнице

26.10.2025 | 10:02

Жительница Городищенского района пострадала из-за кузнечанки, с которой лежала в больнице.

50-летняя женщина потеряла деньги, хранившиеся на карте, пока находилась в медицинском учреждении. Выписавшись, она обратилась в полицию.

Правоохранители нашли подозреваемую. Ею оказалась 28-летняя соседка потерпевшей по палате.

Кузнечанка призналась, что воспользовалась плохим самочувствием больной и выманила у нее код доступа к телефону, а потом перечислила деньги с карты женщины на счет своего брата.

Тот, ни о чем не подозревая, перевел сумму сестре. Она потратила средства на личные нужды.

По факту кражи возбудили уголовное дело, злоумышленнице грозит до 6 лет лишения свободы, сообщили в областном УМВД России.