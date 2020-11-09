Министр здравоохранения РФ поручил проверить каменскую больницу

09.11.2020 | 18:36

Представители пензенского территориального органа Росздравнадзора проведут проверку в Каменской межрайонной больнице. Об этом стало известно в понедельник, 9 ноября.

«По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Пензенской области проверит организацию оказания медицинской помощи пациентам ГБУЗ «Каменская МРБ», врач которой заявил в СМИ о проблемах в больнице», - говорится на сайте ведомства.

Ранее врач - анестезиолог-реаниматолог Константин Марков рассказал об обстановке, сложившейся в Каменском районе и единственной местной больнице, в эфире Общественного телевидения России.

«До областного центра 70 километров. Две недели назад в больнице закрыли хирургическое, травматологическое, гинекологическое, терапевтическое, наркологическое, родильное отделение и всю реанимацию, перепрофилировав койки под ковидных и тем самым оставив без доступной медицинской помощи население всего района.

В красной зоне, где работают гинекологи, травматологи, хирурги как инфекционисты, все отделения переполнены. Кислород не во всех отделениях, средств защиты не хватает. Врачи в красной зоне вынуждены сами покупать не хватающие препараты. Ситуация крайне тяжелая. Люди уже умирают без оказания доступной и адекватной медицинской помощи», - рассказал Марков.

Администрация Каменской межрайонной больницы заявила, что озвученная им информация не соответствует действительности.

«Считаем, что анестезиолог-реаниматолог Марков К. В., находящийся в настоящее время в очередном отпуске, озвучил свое персональное мнение в форме оценочного суждения», - говорится в официальном заявлении, размещенном на сайте больницы.