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Общество

Министр здравоохранения РФ поручил проверить каменскую больницу

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Представители пензенского территориального органа Росздравнадзора проведут проверку в Каменской межрайонной больнице. Об этом стало известно в понедельник, 9 ноября.

«По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Пензенской области проверит организацию оказания медицинской помощи пациентам ГБУЗ «Каменская МРБ», врач которой заявил в СМИ о проблемах в больнице», - говорится на сайте ведомства.

Ранее врач - анестезиолог-реаниматолог Константин Марков рассказал об обстановке, сложившейся в Каменском районе и единственной местной больнице, в эфире Общественного телевидения России.

«До областного центра 70 километров. Две недели назад в больнице закрыли хирургическое, травматологическое, гинекологическое, терапевтическое, наркологическое, родильное отделение и всю реанимацию, перепрофилировав койки под ковидных и тем самым оставив без доступной медицинской помощи население всего района.

В красной зоне, где работают гинекологи, травматологи, хирурги как инфекционисты, все отделения переполнены. Кислород не во всех отделениях, средств защиты не хватает. Врачи в красной зоне вынуждены сами покупать не хватающие препараты. Ситуация крайне тяжелая. Люди уже умирают без оказания доступной и адекватной медицинской помощи», - рассказал Марков.

Администрация Каменской межрайонной больницы заявила, что озвученная им информация не соответствует действительности.

«Считаем, что анестезиолог-реаниматолог Марков К. В., находящийся в настоящее время в очередном отпуске, озвучил свое персональное мнение в форме оценочного суждения», - говорится в официальном заявлении, размещенном на сайте больницы.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Персональное мнение в форме оценочного суждения....какие чинки дебилы, поэтому их так и ненавидят, говорят на птичьем языке, врут, выворачиваются. Фууу, мерзость

Гость||

Лучше Каменскому здравнадзору поручили

Гость||

Ну уволят Маркова теперь...

Гость||

Сказал,все верно.Но теперь мужика съедят.Правду каменские власти не любят.областные службы надо проверять, а не поручать им проверки.

Гость||

А Росздравнадзор тоже из Пензы? Ну тогда они напроверяют... Ворон ворону глаз не выклюет. С одной кормушки жрут.

Гость||

Маркову - уважение. Держись! Прихлебателям никишинским - позор!

Гость||

Закрывайте всё! Это пандемия!

Гость||

ск ???????????? не слабо ....????

Гость||

Нужно проверить всю пензенскую систему здравоохранения. Много интересного увидят, если конечно захотят.

Гость||

Гость писал(a):

Ворон ворону глаз не выклюет. С одной кормушки жрут.
Гость писал(a):
говорят на птичьем языке, врут, выворачиваются.
Нашему врагу от этого только лучше.

Гость||

Не , не так. Проверять надо весь минздрав. Кто давал распоряжение закрыть большинство стационаров и поликлиник для пациентов без ОРВИ, перепрофилировать ведущие и необходимые населению больницы под приём ковидных, скучивание больных ОРВИ в одном месте дислокации, а также направление узких специалистов работать, в так называемую, красную зону, оставив без помощи непосредственных пациентов по их лечебному профилю. Вот это была бы проверка! А какой смысл проверять одну каменскую больницу, когда врач всего лишь озвучил то, что творится по всей стране?

Гость||

Гость писал(a):

Ну уволят Маркова теперь...
Ну уволят.А где другого возьмут? Врачи заканчиваются.

Гость||

Гость писал(a):

Не , не так. Проверять надо весь минздрав. Кто давал распоряжение закрыть большинство стационаров и поликлиник для пациентов без ОРВИ, перепрофилировать ведущие и необходимые населению больницы под приём ковидных, скучивание больных ОРВИ в одном месте дислокации, а также направление узких специалистов работать, в так называемую, красную зону, оставив без помощи непосредственных пациентов по их лечебному профилю. Вот это была бы проверка! А какой смысл проверять одну каменскую больницу, когда врач всего лишь озвучил то, что творится по всей стране?
Умные слова умного человека.

Гость||

Пензенский минздрав надо проверить ! Там ужас что творится.

Гость||

Гость писал(a):

Пензенский минздрав надо проверить ! Там ужас что творится.
Разогнать.

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Имя: Гость
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