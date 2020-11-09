Министр здравоохранения РФ поручил проверить каменскую больницу

Представители пензенского территориального органа Росздравнадзора проведут проверку в Каменской межрайонной больнице. Об этом стало известно в понедельник, 9 ноября.
«По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Пензенской области проверит организацию оказания медицинской помощи пациентам ГБУЗ «Каменская МРБ», врач которой заявил в СМИ о проблемах в больнице», - говорится на сайте ведомства.
Ранее врач - анестезиолог-реаниматолог Константин Марков рассказал об обстановке, сложившейся в Каменском районе и единственной местной больнице, в эфире Общественного телевидения России.
«До областного центра 70 километров. Две недели назад в больнице закрыли хирургическое, травматологическое, гинекологическое, терапевтическое, наркологическое, родильное отделение и всю реанимацию, перепрофилировав койки под ковидных и тем самым оставив без доступной медицинской помощи население всего района.
В красной зоне, где работают гинекологи, травматологи, хирурги как инфекционисты, все отделения переполнены. Кислород не во всех отделениях, средств защиты не хватает. Врачи в красной зоне вынуждены сами покупать не хватающие препараты. Ситуация крайне тяжелая. Люди уже умирают без оказания доступной и адекватной медицинской помощи», - рассказал Марков.
Администрация Каменской межрайонной больницы заявила, что озвученная им информация не соответствует действительности.
«Считаем, что анестезиолог-реаниматолог Марков К. В., находящийся в настоящее время в очередном отпуске, озвучил свое персональное мнение в форме оценочного суждения», - говорится в официальном заявлении, размещенном на сайте больницы.
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Персональное мнение в форме оценочного суждения....какие чинки дебилы, поэтому их так и ненавидят, говорят на птичьем языке, врут, выворачиваются. Фууу, мерзость