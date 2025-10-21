Нападение на главу в Каменке: обвиняемого оставили под стражей

21.10.2025 | 13:42

В понедельник, 20 октября, 41-летнему жителю Каменки, который напал на главу района Александра Помогайбо, продлили срок содержания под стражей. Он будет находиться под арестом до 28 ноября включительно.

«Фактов волокиты в ходе расследования уголовного дела, а также несвоевременного проведения следственных действий не установлено. Оснований для изменения или отмены меры пресечения не имеется, поскольку обстоятельства, послужившие основанием для избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражей, не изменились. Суд также не усмотрел оснований для изменения в отношении обвиняемого избранной меры пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую, в том числе на домашний арест», - пояснили в Каменском городском суде.

Нападение было совершено днем 27 августа. Мужчина не менее 3 раз ударил чиновника металлическим предметом по голове и телу.

У Помогайбо диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом лопатки, многочисленные ушибы.

Напавшего задержали. Ему предъявили обвинение в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК РФ). По решению суда мужчину заключили под стражу до 28 октября.

В правительстве Пензенской области, комментируя инцидент, заявили, что причиной агрессии стало «ярое нежелание гражданина соблюдать правила городского благоустройства».