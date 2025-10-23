В Каменке попытались избавиться от тела убитого мужчины

23.10.2025 | 10:34

38-летняя жительница Каменки убила 42-летнего мужа в пылу ссоры и попыталась скрыть свое преступление.

По версии следствия, 9 октября женщина вместе с супругом распивала спиртное в квартире, где они проживали. Пара поругалась, горожанка схватила нож и ударила им в шею мужчины. После этого она ушла, а когда вернулась, обнаружила супруга без признаков жизни.

Женщина захотела скрыть преступление и обратилась за помощью к своему бывшему мужу. 67-летний мужчина согласился.

Ночью они вдвоем вытащили из квартиры тело погибшего, завернутое в одеяло, и перенесли его в безлюдное место возле одного из предприятий на улице Ворошилова. 12 октября прохожий нашел там труп и сообщил об этом в полицию.

Личности злоумышленников вскоре установили, рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

«Женщина задержана. Ей предъявлено обвинение в совершении убийства. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в региональном СУ СКР.

Установлено, что горожанка ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Расследование уголовного дела продолжается, назначен ряд судебных экспертиз, выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Орудие преступления изъяли.