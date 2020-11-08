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Общество

Каменский врач о нековидных больных: Люди умирают без помощи

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Врач - анестезиолог-реаниматолог Каменской межрайонной больницы Константин Марков рассказал федеральному каналу о проблемах в лечебном учреждении.

Он в режиме видеосвязи выступил на ток-шоу «ПРАВ!ДА?» Общественного телевидения России (ОТР). Выпуск, вышедший в эфир 2 ноября, касался помощи нековидным больным во время пандемии.

Ведущая предложила проиллюстрировать словами Константина Маркова ситуацию, сложившуюся в провинции.

Доктор с 26-летним стажем сразу уточнил, что Каменская МРБ - единственная больница в районе.

«До областного центра 70 километров. Две недели назад в больнице закрыли хирургическое, травматологическое, гинекологическое, терапевтическое, наркологическое, родильное отделение и всю реанимацию, перепрофилировав койки под ковидных и тем самым оставив без доступной медицинской помощи население всего района.

В красной зоне, где работают гинекологи, травматологи, хирурги как инфекционисты, все отделения переполнены. Кислород не во всех отделениях, средств защиты не хватает. Врачи в красной зоне вынуждены сами покупать не хватающие препараты. Ситуация крайне тяжелая. Люди уже умирают без оказания доступной и адекватной медицинской помощи», - рассказал Марков.

Ведущая поинтересовалась у гостей шоу: «Что делать жителям этого района? Не рожать? Не болеть? Стиснув зубы ждать окончания пандемии? Откуда к ним может прийти помощь?»

«Наверное, ниоткуда», - ответил президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.

9 октября заместитель главного врача Каменской межрайонной больницы Ольга Щербакова рассказывала, что в их учреждении количество коек инфекционного профиля увеличилось до 125.

«В связи с этим больные хирургического, урологического, травматологического и акушерско-гинекологического профилей будут направлены на стационарное лечение в Пензенскую городскую клиническую больницу № 6 имени Захарьина. Мы перепрофилируем наши отделения для работы по приему больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию», - поясняла Ольга Щербакова.

По ее словам, к приему таких пациентов все готово, средств индивидуальной защиты достаточно. При этом поликлиники будут работать в прежнем режиме.

На ту дату перепрофилированы также были больницы в Бессоновском, Каменском, Кузнецком, Нижнеломовском, Сердобском, Пензенском, Мокшанском, Городищенском и Колышлейском районах.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — otr-online.ru/programmy/prav-da
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Гость||

зато у нас в областном центре есть храмик, построенный за 12 (а может уже и за 15) бюджетных рублей!

Так что помощь с небес придет, но это не точно

Гость||

Родные мои, ну потерпите ещё чуть-чуть, времени на раскачку нет, ни минуты!

Гость||

Надо бы уволить Никишина и главного больного, но уволят Маркова.

Гость||

В "Октябрьский сад" к губернатору можно человек 50 подселить - там медоборудование получше всех будет, и врачи не уставшие.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Люди уже умирают без оказания доступной и адекватной медицинской помощи», - рассказал Марков.
У губернатора точно всё под контролем? А Рябихина в курсе этого безобразия?

Гость||

Гость писал(a):

У губернатора точно всё под контролем? А Рябихина в курсе этого безобразия?
Абсолютно! У него кислород никогда не кончится, и лекарств в избытке. и судит он по тому, что видит своими глазами, а не по сплетням в соцсетях.

Гость||

Эх ваня-ваня

Гость||

Вы за это голосовали!

Гость||

а не по сплетням в соцсетях.Интервью врача ты считаешь сплетней? А в адеквате ли ты?

Гость||

Под эту тему цены потихоньку в магазах повышают, сейчас за проезд ввалят, а ты о ковиде думай. Изоляторы вон свалили по конурам, моя хата с краю.

Гость||

Редко, но голос правды прорывается даже на ТВ. Вместо лживой брехни никишина и губера о том, что "все под контролем, средств хватает". И если все больницы в Пензе и вокруг областного центра переполнены, а брехуны советуют лечиться амбулаторно, то ситуация явно и давно вышла "из-под контроля", а вернее, никогда и не была под контролем.

Гость||

и мост за 2.5 млн)))))) а люди дохните))))))))

Гость||

26 лет отработал, пенсия есть. Наверное, уже совсем умотались, если решил, что терять нечего. Может, в министры его

Гость||

СМИ писали,что врачи возвращают подъемные государству и увольняются!Это не в нашем регионе,но врачи такие же люди и тоже хотят жить и работать спокойно как в былые времена!

Гость||

Гость писал(a):

26 лет отработал, пенсия есть. Наверное, уже совсем умотались, если решил, что терять нечего. Может, в министры его
Думаю, он будет намного лучше нынешнего.

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Имя: Гость
Комментарий:

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