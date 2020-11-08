Каменский врач о нековидных больных: Люди умирают без помощи

08.11.2020 | 11:25

Врач - анестезиолог-реаниматолог Каменской межрайонной больницы Константин Марков рассказал федеральному каналу о проблемах в лечебном учреждении.

Он в режиме видеосвязи выступил на ток-шоу «ПРАВ!ДА?» Общественного телевидения России (ОТР). Выпуск, вышедший в эфир 2 ноября, касался помощи нековидным больным во время пандемии.

Ведущая предложила проиллюстрировать словами Константина Маркова ситуацию, сложившуюся в провинции.

Доктор с 26-летним стажем сразу уточнил, что Каменская МРБ - единственная больница в районе.

«До областного центра 70 километров. Две недели назад в больнице закрыли хирургическое, травматологическое, гинекологическое, терапевтическое, наркологическое, родильное отделение и всю реанимацию, перепрофилировав койки под ковидных и тем самым оставив без доступной медицинской помощи население всего района.

В красной зоне, где работают гинекологи, травматологи, хирурги как инфекционисты, все отделения переполнены. Кислород не во всех отделениях, средств защиты не хватает. Врачи в красной зоне вынуждены сами покупать не хватающие препараты. Ситуация крайне тяжелая. Люди уже умирают без оказания доступной и адекватной медицинской помощи», - рассказал Марков.

Ведущая поинтересовалась у гостей шоу: «Что делать жителям этого района? Не рожать? Не болеть? Стиснув зубы ждать окончания пандемии? Откуда к ним может прийти помощь?»

«Наверное, ниоткуда», - ответил президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.

9 октября заместитель главного врача Каменской межрайонной больницы Ольга Щербакова рассказывала, что в их учреждении количество коек инфекционного профиля увеличилось до 125.

«В связи с этим больные хирургического, урологического, травматологического и акушерско-гинекологического профилей будут направлены на стационарное лечение в Пензенскую городскую клиническую больницу № 6 имени Захарьина. Мы перепрофилируем наши отделения для работы по приему больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию», - поясняла Ольга Щербакова.

По ее словам, к приему таких пациентов все готово, средств индивидуальной защиты достаточно. При этом поликлиники будут работать в прежнем режиме.

На ту дату перепрофилированы также были больницы в Бессоновском, Каменском, Кузнецком, Нижнеломовском, Сердобском, Пензенском, Мокшанском, Городищенском и Колышлейском районах.