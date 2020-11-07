В Пензенской области зафиксирован еще 171 случай заболевания COVID-19

07.11.2020 | 10:58

В субботу, 7 ноября, на сайте стопкоронавирус.рф появилась информация о 171 новом случае заболевания коронавирусной инфекцией в Пензенской области.

Таким образом, общее количество заболевших с начала эпидемии достигло 16 437.

За этот период выздоровело 11 889 пациентов, из которых 176 выписались из больниц накануне.

За это же время 198 человек умерли. О двух последних летальных случаях стало известно 6 ноября: скончались женщина 1936 года рождения и мужчина 1937-го.