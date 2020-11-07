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Общество

В Пензенской области зафиксирован еще 171 случай заболевания COVID-19

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В субботу, 7 ноября, на сайте стопкоронавирус.рф появилась информация о 171 новом случае заболевания коронавирусной инфекцией в Пензенской области.

Таким образом, общее количество заболевших с начала эпидемии достигло 16 437.

За этот период выздоровело 11 889 пациентов, из которых 176 выписались из больниц накануне.

За это же время 198 человек умерли. О двух последних летальных случаях стало известно 6 ноября: скончались женщина 1936 года рождения и мужчина 1937-го.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

План, стало быть, таков: в Пензенской обл. 175 + ,-, В Саратовской-195 +,- ?

Гость||

Почему в онкодиспансерае не работает аппарат КТ?

Гость||

Везде рост идёт, а Пенза находится, как сказал Никишин "на плате", вот "по щучьему хотенью, по Никишину велению" цифры и "пляшут" от 160 до170.

Гость||

Базовая информация по коронавирусу, истерически отрицаемую одичалыми всех мастей (особенно "единороссами", но не только ими):

- он менее заразный, чем грипп (о чем свидетельствует отсутствие вспышек заболеваемости после массовых скоплений людей по всему миру), поэтому ношение перчаток и масок в обычных условиях не имеет смысла (о чем прямо говорит академик Сергиев  - профессионал именно в этой сфере);

- систематическое ношение маски может вызвать кислородную недостаточность (гипоксию), которая прежде всего бьет по головному мозгу. В легкой форме вызывает головокружение, сонливость, утомляемость, в тяжелой - вплоть до необратимого поражения мозга (именно в этом, вероятно, главная причина отказа от навязываемого нам масочного режима тех, кто его навязывает, - см., например, главу Роспотребпозоранадзора Попову в Большом театре),

- смертность от коронавируса в разы меньше, чем, например, от ротовируса ("кишечного гриппа", которым большинство болело на курортах Турции и Черноморского побережья Кавказа);

- действенная вакцина от коронавируса, скорее всего, невозможна из-за его постоянной  и исключительно сильной изменчивости и крайней слабости приобретенного после заболевания им иммунитета;

- диабет и регулярное употребление алкоголя резко повышают Ваш риск заболеть, причем тяжело;

- последствия коронавируса разнообразны и сводятся прежде всего к тромбозу и микротромбозу (разрушению мелких сосудов). Самое опасное и страшное - поражения не легких, а головного мозга;

- после выздоровления длительное время необходимо полностью исключить возникновение чувства усталости (если она возникает от ничтожных физических усилий - значит, не совершайте даже их: это сигнал, который подает Ваш организм);

- стремитесь максимально быстро, любым способом, любой ценой получить квалифицированную врачебную помощь (если она доступна), так как болезнь может развиваться очень быстро; много людей погибло или загремело в реанимацию именно из-за уверенности в том, что "это ерунда, перетерплю как-нибудь сам";

- эффективная профилактика коронавируса и осложнений после него разработана российскими учеными, но недоступна гражданам из-за политики одичалой власти, поэтому Вы должны заботиться о себе сами.

Гость||

За сентябрь с диагнозом ковид по пенз области 221 умерших (росстат).

Где это отражается в статистике Дины Черемушкиной?

Гость||

Никишин же русским языком сказал 190! А они все по 170 рисуют!

Гость||

11.10 Потому что старенький.Теперь год ремонтировать будут, всё как всегда.Зато 5 аппаратов ИВЛ купили немецких.Всё лето ИВЛ покупали.Там облучатель с зимы ремонтируют и ничего.

Гость||

Коммунист Валерий Рашкин

"Школа будущих холопов"

Образованный человек никогда не заткнет себе рот тряпкой просто потому, что какие-то чиновники ему сказали, что таким образом можно спастись от коронавируса.

Человек, обладающий элементарными знаниями биологии, химии, физики никогда не станет подчиняться совершенно абсурдным и идиотским требованиям, которые ежедневно заставляют его тратить деньги на абсолютно бесполезные и ненужные маски, перчатки и антисептики, которые приносят миллиардные прибыли тем же чиновникам и аффилированному с властью бизнесу.

Обладающий критическим мышлением человек никогда не согласится с тем, что «поправки в конституцию», обеспечивающие Путину пожизненное нахождение у власти, приняты в интересах государства и народа и могут хоть как-то улучшить жизнь людей.

Человек, воспитанный на произведениях русской и мировой литературы, никогда не сможет смириться с властью посредственностей, барыг, рвачей и вертухаев… Это очевидно.

Поэтому каждый раз, сталкиваясь с коронавирусной истерией и неадекватностью определенной части общества, я всякий убеждаюсь в том, что пандемия стала отличным поводом для того, чтобы загонять людей в рабство, подавлять любую самостоятельность, независимость, любую попытку ДУМАТЬ и РАЗМЫШЛЯТЬ.

Современным диктаторам и сатрапам нужны послушные рабы. А рабам не надо учиться, не надо обладать знаниями – они должны быть покорны и послушны. Наверное, именно поэтому образование в первую очередь было принесено в жертву «борьбе с пандемией».

Отправленные на «удаленное обучение» школьники и студенты – это реальная и повсеместная проблема, о которой кричат родители и учителя по всей России.

Даже промежуточные результаты этого «эксперимента» вызывают серьезную озабоченность и тревогу. В конце апреля каждый пятый учитель отметил, что до половины всех школьников в их потоке дистанционно учиться просто не могут. Хотя бы потому, что не у всех российских детей есть персональные компьютеры и ноутбуки дома, а в большинстве школ в регионах из «оборудования» есть только доски и мел, поэтому учителя рассылают детям на мобильные телефоны фотографии того, что они пишут на доске… Семьсот тысяч российских школьников оказались вообще выброшены из образовате

Гость||

С днем Великой октябрьской социалистической революции всех

Гость||

В ООД было два аппарата КТ,и еще в 2019 какой то супер новый поставили

Гость||

Для идиотов. Существуют тысячи профессий, сотни производств, на которых в масках работают поголовно все. И ни у кого разжижения мозга не наблюдается, в отличие от авторов комментариев.

Гость||

Гость писал(a):

Существуют тысячи профессий, сотни производств, на которых в масках работают поголовно все.
Работники этих профессий носят маски (от щитка сварщика до противогаза рхбз) при выполнении профессиональных обязанностей.

Вне работы маски нахер не нужны. Россия жилабез намордников тысячелетиями, и проживет еще столько же - стоит только убрать прогнувшихся под "мировое сообщество" клептократов.

Порукой тому

Гость||

Порукой тому века нашей истории и десятилетия жизни каждого лично))

Гость||

По оценкам одного из ведущих экономистов образования Харри Патриноса из Всемирного банка, потеря одного семестра (полугодия) обучения эквивалентна потери 5% человеческого капитала (и будущих заработков).

Таким образом, всеобщее дистантное образование ставит под угрозу не только благополучие людей, но и экономический потенциал страны.

Эксперименты с повальным переводом детей «на удаленку» еще больше усиливают социальное неравенство, разрыв между богами и бедными.

Дети из благополучных, успешных, богатых семей, у которых были и личные компьютеры, и репетиторы, занимавшиеся с ними на дому, не потеряли за период вынужденного дистантного образования почти ничего. А вот дети, у которых уже было академическое отставание, дети, которые не могли эффективно учиться из-за того, что у них нет интернета, компьютера, рабочего места, потеряли значительно больше.

Об этом в недавних докладах заявили и Всемирный банк, и ЮНЕСКО. Российское министерство образования тоже неоднократно заявляло об имеющихся рисках и высказывало озабоченность имеющимися проблемами, связанными с удаленным обучением школьников и студентов. Однако эксперименты с «удаленкой» продолжаются даже несмотря на то, что Роспотребнадзор неоднократно заявлял, что очное обучение никак не влияет на динамику заболеваемости COVID-19.

Вчера в Москве в районе Щукино прошел стихийный массовый сход родителей против продолжения «дистантного образования». Вполне себе мирное мероприятие разогнал ОМОН и полиция.

При всеобщем дистатном образовании такие меры применять, конечно, не потребуется: безграмотное и покорное большинство будет тихо сидеть в «стойлах» с наглухо заклеенными ртами.

Гость||

Маски нужно носить чтобы не заболеть.

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Имя: Гость
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