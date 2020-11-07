В Пензенской области зафиксирован еще 171 случай заболевания COVID-19

В субботу, 7 ноября, на сайте стопкоронавирус.рф появилась информация о 171 новом случае заболевания коронавирусной инфекцией в Пензенской области.
Таким образом, общее количество заболевших с начала эпидемии достигло 16 437.
За этот период выздоровело 11 889 пациентов, из которых 176 выписались из больниц накануне.
За это же время 198 человек умерли. О двух последних летальных случаях стало известно 6 ноября: скончались женщина 1936 года рождения и мужчина 1937-го.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
План, стало быть, таков: в Пензенской обл. 175 + ,-, В Саратовской-195 +,- ?