От коронавируса умерли два пожилых жителя Пензенской области

06.11.2020 | 19:37

В Пензенской области зарегистрировали еще две смерти от коронавируса. Жертвами стали женщина 1936 года рождения и мужчина 1937-го. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщил региональный оперштаб.

У пенсионерки в числе сопутствующих заболеваний названы хроническая ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, дистрофия миокарда, почек, печени, пневмосклероз, нефросклероз, атеросклероз аорты, церебральных артерий.

У пожилого мужчины - ХИБС, атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз аорты, коронарных, церебральных артерий, артериолонефросклероз, дистрофия миокарда, пневмосклероз, панкреосклероз.

В обоих случаях в качестве осложнения значится пневмония.

Общее количество жертв новой инфекции достигло 198.

«Выписаны сегодня 176 человек. Итого выздоровевших - 11 889», - уточнили в оперштабе.