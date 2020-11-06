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Происшествия

От коронавируса умерли два пожилых жителя Пензенской области

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В Пензенской области зарегистрировали еще две смерти от коронавируса. Жертвами стали женщина 1936 года рождения и мужчина 1937-го. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщил региональный оперштаб.

У пенсионерки в числе сопутствующих заболеваний названы хроническая ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, дистрофия миокарда, почек, печени, пневмосклероз, нефросклероз, атеросклероз аорты, церебральных артерий.

У пожилого мужчины - ХИБС, атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз аорты, коронарных, церебральных артерий, артериолонефросклероз, дистрофия миокарда, пневмосклероз, панкреосклероз.

В обоих случаях в качестве осложнения значится пневмония.

Общее количество жертв новой инфекции достигло 198.

«Выписаны сегодня 176 человек. Итого выздоровевших - 11 889», - уточнили в оперштабе.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Покойтесь с миром...

Гость||

Кто их заразил ? Они и из дома не выходили ! Сопутствующие- атеросклероз, можно было и до 100 дожить.

Гость||

Соболезную!Зря люди думают,что старики не выходят на улицу-и бабушки с дедушкпми активно общаются на лавочках без масок!И в маршрутке неделю назад видела довольно пожилую пару без масок!Берегите себя и своих близких!

Гость||

Не иван?

Имя: Гость
Комментарий:

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