Жительница региона обратилась к омбудсмену, чтобы попасть на МРТ

24.07.2025 | 20:17

Жительница Пензенской области долгое время не могла записаться к врачу и пройти назначенное обследование. Потеряв терпение, она обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека Владимиру Фомину.

Женщине нужны были невролог и МРТ.

«В местной поликлинике практически на протяжении года неоднократно ссылались на отсутствие свободной записи для проведения обследования, которое было необходимо обратившейся для коррекции дальнейшего лечения», - написал омбудсмен в своем телеграм-канале в четверг, 24 июля.

Владимир Фомин составил запрос в областное министерство здравоохранения.

В результате пациентке выдали направление для проведения магнитно-резонансной томографии в одной из медицинских организаций Пензы. Она уже прошла обследование и получила консультацию невролога.

«В телефонной беседе обратившаяся подтвердила удовлетворенность качеством оказанных услуг», - подытожил омбудсмен.