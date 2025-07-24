Жительница региона обратилась к омбудсмену, чтобы попасть на МРТ

Жительница Пензенской области долгое время не могла записаться к врачу и пройти назначенное обследование. Потеряв терпение, она обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека Владимиру Фомину.
Женщине нужны были невролог и МРТ.
«В местной поликлинике практически на протяжении года неоднократно ссылались на отсутствие свободной записи для проведения обследования, которое было необходимо обратившейся для коррекции дальнейшего лечения», - написал омбудсмен в своем телеграм-канале в четверг, 24 июля.
Владимир Фомин составил запрос в областное министерство здравоохранения.
В результате пациентке выдали направление для проведения магнитно-резонансной томографии в одной из медицинских организаций Пензы. Она уже прошла обследование и получила консультацию невролога.
«В телефонной беседе обратившаяся подтвердила удовлетворенность качеством оказанных услуг», - подытожил омбудсмен.
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