Россиян призывают защитить пожилых родственников от вербовки

11.08.2025 | 19:19

Россиян призывают защитить своих пожилых родственников от участи пенсионеров из Московской области, которые потеряли деньги, квартиры и едва не стали живыми бомбами.

В Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что пять пожилых женщин обрабатывали украинские спецслужбы.

Пенсионерок обманули, украв у них хранившиеся в банках деньги и средства от принудительной продажи недвижимости. Для этого звонившие представлялись им сотрудниками ФСБ, МВД, Следственного комитета, Генеральной и военной прокуратур, а также иных органов власти.

Затем жертвам пообещали вернуть деньги, если они проследят за местами жительства и автомобилями военных, возьмут на хранение самодельные взрывные устройства (СВУ). Их также планировали использовать для непосредственного подрыва - во время передачи военным СВУ, замаскированных под бытовые предметы.

Россиян предупреждают: необходимо провести с пожилыми и несовершеннолетними родственниками разъяснительную работу, направленную на предотвращение мошенничества и вербовки. Им нужно сообщить, что официальные лица никогда не привлекают граждан для участия в оперативных мероприятиях и не требуют переводов денег или передачи средств курьерам.

«Проявляйте бдительность и исключите использование Telegram/WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) для общения с незнакомцами во избежание провокаций», - подчеркнули в телеграм-канале «Вестник киберполиции России» МВД РФ.