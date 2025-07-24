Еще у четырех пензецев выявили вирусный гепатит

24.07.2025 | 09:12

В Пензе специалисты областного клинического центра спецвидов медпомощи (известного у горожан как больница КИМ) отчитались о результатах бесплатного экспресс-тестирования на вирусные гепатиты, которое проводили 22 июля.

Всего в тот день диагностику прошли 60 человек. У трех подтвердили гепатит С, у одного - гепатит В. Пациентов пригласили на дообследование в центр.

Ранее медики рассказали о результатах экспресс-тестирования, которое проводили 15-го числа. Тогда возможностью бесплатно провериться на вирусные гепатиты воспользовались 79 пензенцев, у троих обнаружили гепатит С.

Акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с вирусными гепатитами, проходит в Пензе каждый вторник июля в здании на улице Бакунина, 20 с 10:00 до 13:00. У пензенцев берут кровь на анализ, их также консультирует врач-инфекционист.

Очередная бесплатная экспресс-диагностика пройдет 29-го числа. Приглашаются все желающие.