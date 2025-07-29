Жители области за полгода совершили более 1 000 поездок на соцтакси

29.07.2025 | 09:37

За первые 6 месяцев 2025 года жители Пензенской области воспользовались услугами социального такси 1 084 раза.

Бесплатные поездки положены людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

«Сервис запущен в городе Пензе, Кузнецке, Заречном, а также в Пензенском районе», - напомнили в областном министерстве труда и соцзащиты.

Граждан возят в специальных машинах с подъемными устройствами. Им помогают добираться до объектов социальной инфраструктуры.

Желающим воспользоваться услугой необходимо подать заявку не позднее, чем за день до поездки. В Пензе и Пензенском районе сделать это можно по телефону 44-00-03, в Заречном - 61-06-81, в Кузнецке - 8(84157)2-39-30.