Жители области за полгода совершили более 1 000 поездок на соцтакси

За первые 6 месяцев 2025 года жители Пензенской области воспользовались услугами социального такси 1 084 раза.
Бесплатные поездки положены людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
«Сервис запущен в городе Пензе, Кузнецке, Заречном, а также в Пензенском районе», - напомнили в областном министерстве труда и соцзащиты.
Граждан возят в специальных машинах с подъемными устройствами. Им помогают добираться до объектов социальной инфраструктуры.
Желающим воспользоваться услугой необходимо подать заявку не позднее, чем за день до поездки. В Пензе и Пензенском районе сделать это можно по телефону 44-00-03, в Заречном - 61-06-81, в Кузнецке - 8(84157)2-39-30.
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