В Кузнецке объяснили отключение освещения после полуночи

12.08.2025 | 08:05

Кузнецк после полуночи погружается в темноту. Отсутствие уличного освещения возмущает горожан.

«А почему в Кузнецке ровно в 0:00 во всем городе на улицах выключают свет?» - спросила на странице губернатора во «ВКонтакте» горожанка Карина М.

На обращение отреагировал представитель администрации. Он возразил: некоторые места в городе остаются освещенными.

«К сожалению, дефицит бюджетных средств не позволяет освещать полностью город в ночное время. После 24 часов ночи работает дежурное освещение на перекрестках и пешеходных переходах», - сообщили кузнечанке.

Проблема уличного освещения в Кузнецке существует уже несколько лет. Глава города не раз пояснял, что на ее решение не хватает денег. На ремонт и модернизацию требуется сумма, превышающая 150 млн рублей.