На дорогах Пензенской области ухудшилась ситуация с аварийностью

12.08.2025 | 08:39

Пензенская область вошла в число регионов РФ, где за год ухудшилась ситуация с аварийностью на дорогах. Количество ДТП с пострадавшими возросло.

Исследование провели эксперты ria.ru, основываясь на данных за январь - июнь 2025-го. В опубликованном рейтинге Пензенская область заняла 77-е место из 85. На 100 000 транспортных средств пришлось 147,3 ДТП с пострадавшими. Число таких аварий выросло на 6,4% по сравнению с прошлым годом. Количество погибших и раненых составило 85,1 на 100 000 жителей.

В 2024-м Сурский край был на 76-й строчке с показателем 143,2 ДТП с пострадавшими на 100 000 единиц транспорта.

В соседних с Пензенской областью регионах ситуация с аварийностью лучше. Так, Мордовия расположилась на 23-м месте: за полгода в регионе на 100 000 транспортных средств пришлось 79,3 ДТП с пострадавшими.

Ульяновская область заняла 31-ю строчку рейтинга с показателем 84,2 ДТП и вошла в число регионов, где сократилось число аварий с пострадавшими.

Тамбовская область разместилась на 53-м месте (107,8 ДТП на 100 000 транспорта), Саратовская - на 54-м (аналогичный показатель).

На 1-й строчке рейтинга - Чеченская Республика (13,9 ДТП), на последней - Тыва (379,6).