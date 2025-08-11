В Кузнецке сформировали участки для бойцов СВО и их семей

11.08.2025 | 15:59

В Кузнецке утвердили перечень земельных участков для предоставления в собственность бойцам специальной военной операции и членам их семей. Информация об этом прозвучала на совещании в местной администрации в понедельник, 11 августа.

Речь идет о военнослужащих, членах добровольческих формирований, заключивших контракт, росгвардейцах, удостоенных звания Героя Российской Федерации или награжденных орденами за заслуги, проявленные в бою, и являющихся ветеранами боевых действий.

В случае гибели лиц из этих категорий земля будет передаваться в собственность членам их семей.

Согласно постановлению от 7 августа, речь идет о 4 объектах площадью 1 000 кв. м каждый. Все они расположены в 1-м Начальном проезде (микрорайон Залиния).

Участки предназначены для строительства индивидуальных жилых домов.

В Пензе землю тем же категориям граждан выделяли на улице Молодежной в микрорайоне Заря (севернее улицы Новоселов). Площадь наделов варьировалась от 600 до 898 кв. м