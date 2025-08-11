Торговым центрам рекомендовали создать бесплатные зоны Wi-Fi

11.08.2025 | 18:51

Руководителям торговых центров в Пензе рекомендовали оборудовать зоны с бесплатным Wi-Fi, сообщили в городской администрации в понедельник, 11 августа.

Увеличение числа точек необходимо, чтобы люди могли получать нужную информацию при ограничении мобильного интернета, пояснил глава Пензы Олег Денисов.

На аппаратном совещании он поручил управлению развития предпринимательства составить график, в каких торговых центрах и когда провайдеры проведут соответствующие мероприятия.

«Вы каждый день выходите в торговые центры, чтобы разъяснить порядок действий при угрозе воздушной опасности. Заодно смотрите, есть ли зона свободного Wi-Fi в здании. Нужно в сжатые сроки охватить как можно больше объектов», - поставил задачу подчиненным Олег Денисов.

Глава Пензы отметил: для удобства горожан следует установить в зданиях информационные таблички, указывающие на места доступа к сети.

Ранее стало известно, что в областном центре приступили к разворачиванию общественных точек доступа на улице Московской (от драмтеатра до Фонтанной площади), в сквере Славы, Комсомольском парке, Детском парке, в районе планетария, на объектах транспортной инфраструктуры (аэропорт, привокзальная площадь станции Пенза-I, автовокзал).

В городских больницах Wi-Fi не появится. «В медицинских учреждениях главное - это лечение и забота о каждом пациенте. Все остальное, например Wi-Fi, - это приятное дополнение, которое помогает сделать пребывание в больнице более комфортным», - пояснили в минздраве.