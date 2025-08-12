Названы продукты, которые нельзя разогревать в микроволновке

12.08.2025 | 08:55

Рис и грибы относятся к продуктам, которые не рекомендуют разогревать в микроволновой печи. Доводить такие блюда до нужной температуры лучше обычным способом - на плите, в духовке, пароварке.

Как рассказала «Газете.ru» доцент кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко, при разогревании грибов в микроволновке разрушаются белки, что увеличивает риски расстройства пищеварения.

Опасно использовать такую печь и для риса, так как он может содержать бактерии Bacillus cereus, которые микроволновка не уничтожает.

Также, по словам эксперта, нельзя разогревать таким способом сосиски и колбасы, поскольку в процессе образуются продукты окисления холестерина, увеличивающие риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.

«Зеленые листовые овощи (шпинат, сельдерей, салат) также не следует подвергать разогреву. При нагревании в СВЧ нитраты могут превращаться в потенциально вредные нитрозамины. Еда, где содержатся острые перцы (чили, халапеньо), при нагревании выделяет капсаицин, который испаряется и может раздражать слизистые глаз и дыхательных путей», - предупредила эксперт.