На нескольких участках ул. Тепличной запретили остановку

На улице Тепличной в Пензе временно изменили схему организации дорожного движения.
Здесь на три недели запретили остановку транспорта на нескольких участках в районе первого корпуса школы № 75/62 и вблизи магазина «Магнит Косметик».
Причина - необходимость проведения дорожных работ, пояснили в городском управлении ЖКХ.
Ограничение начало действовать с 8 августа и продлится до 1 сентября.
Автомобилистов просят принять эту информацию к сведению и не создавать неудобства рабочим.
