На нескольких участках ул. Тепличной запретили остановку

11.08.2025 | 18:23

На улице Тепличной в Пензе временно изменили схему организации дорожного движения.

Здесь на три недели запретили остановку транспорта на нескольких участках в районе первого корпуса школы № 75/62 и вблизи магазина «Магнит Косметик».

Причина - необходимость проведения дорожных работ, пояснили в городском управлении ЖКХ.

Ограничение начало действовать с 8 августа и продлится до 1 сентября.

Автомобилистов просят принять эту информацию к сведению и не создавать неудобства рабочим.