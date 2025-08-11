Сетевое издание|18+|Понедельник|11 авг 2025|20:22
С пензенских кладбищ вывезли более 7000 кубометров мусора

В Пензе продолжается благоустройство городских кладбищ. С начала 2025 года оттуда вывезли более 7 000 кубометров мусора.

Сотрудники специализированного муниципального учреждения убирают места захоронения, спиливают аварийные деревья, косят траву, рассказали в мэрии.

Сейчас на Новозападном кладбище подрядная организация проводит мелкоямочный ремонт асфальта. На Восточном отсыпают щебнем межквартальные дороги.

В июле, как и планировалось, приступили к замене ограждений.

На Мироносицком и Митрофановском (со стороны улицы Водопьянова) кладбищах решено обновить по 200 метров забора, на Ахунском и Новозападном (со стороны улицы Карпинского) - по 100.

Источник — фото администрации Пензы
