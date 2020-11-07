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Общество

В Пензе восстановили освещение на подвесном мосту

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На подвесном мосту Дружбы в Пензе вновь загорелись фонари. Об этом сообщили в администрации города в субботу, 7 ноября.

Светильники отключали для проведения диагностики. Проверено состояние электросетей подсветки и освещения на мосту, в дальнейшем их планируется модернизировать.

Архитектурное освещение будет выполнено с использованием современных светодиодных технологий. Работы планируется проводить поэтапно. На реализацию проекта потратят больше 2,5 миллиона рублей.

Первый этап (2020-2021 годы) включает установку 115 светодиодных светильников для подсветки пролета моста со стороны «Ростка» и 21 прожектора для подсветки опор и тросов, пояснили в пресс-службе мэрии.

В октябре закончилась покраска подвесного моста в красный цвет. В 2021 году планируется обновить покрытие конструкции.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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