В Пензе восстановили освещение на подвесном мосту

07.11.2020 | 14:28

На подвесном мосту Дружбы в Пензе вновь загорелись фонари. Об этом сообщили в администрации города в субботу, 7 ноября.

Светильники отключали для проведения диагностики. Проверено состояние электросетей подсветки и освещения на мосту, в дальнейшем их планируется модернизировать.

Архитектурное освещение будет выполнено с использованием современных светодиодных технологий. Работы планируется проводить поэтапно. На реализацию проекта потратят больше 2,5 миллиона рублей.

Первый этап (2020-2021 годы) включает установку 115 светодиодных светильников для подсветки пролета моста со стороны «Ростка» и 21 прожектора для подсветки опор и тросов, пояснили в пресс-службе мэрии.

В октябре закончилась покраска подвесного моста в красный цвет. В 2021 году планируется обновить покрытие конструкции.