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Общество

На подсветку моста Дружбы потратят более 2,5 миллиона рублей

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Недавно покрашенный мост Дружбы в темноте пугает горожан. Уже после 17:00 ходить здесь некомфортно. Объект длиной в несколько сотен метров полностью лишен освещения. Пензенцы хотели бы, чтобы он изменился, - даже на первый взгляд понятно, чего не хватает.

«Нет освещения. Снять сняли, а новые лампы не ставят», - отметила пенсионерка.

«Везде светло и хорошо, а здесь темно очень. Не хватает света», - подчеркнули девушки.

Чиновники говорят: лампочки сняли даже не из-за работ по окрашиванию моста. Ситуацией воспользовались, чтобы провести диагностику системы освещения.

«Сеть была достаточно старая плюс часть ламп требует замены. Были ситуации, когда один-два светильника не горели. Для диагностики все сняли», - сообщил начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы Александр Юлин.

В ближайшие дни все восстановят. Начальник управления ЖКХ дал понять, что скоро подвесной мост станет гораздо красивее в темное время суток.

«В планах у нас - в 2020 году с переходом на 2021-й осуществить декоративную архитектурную подсветку. Эта работа уже проведена «Горэлектросетью», подготовлен проект», - рассказал Александр Юлин.

Работы по созданию подсветки начнут уже в декабре, завершить собираются в первом квартале 2021 года. На реализацию проекта потратят больше 2,5 миллиона рублей. В 2021-м должны заменить и покрытие красного моста.

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