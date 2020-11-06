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Общество

В Пензенской области выявили еще 175 носителей коронавируса

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В Пензенской области стало известно число новых случаев коронавирусной инфекции. Данные о пациентах предоставил в пятницу, 6 октября, портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки диагноз COVID-19 в регионе поставили 175 раз. Общее количество заражений за время пандемии теперь составляет 16 266.

Выписано 11 713 человек, умерло, согласно сведениям оперативного штаба, 196.

В России за минувшие сутки зарегистрировано 20 582 новых носителей вируса - это новый антирекорд.

Ранее врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин сообщил, что регион вышел на плато.

«Есть небольшие колебания, уровень - 160-180 (случаев заболевания в сутки. - Прим. ред), 190 по отдельным дням регистрируется. Пока превышения психологической планки в 200 случаев в день мы не видим. Что будет дальше, я не могу сказать», - признал Никишин.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Гость писал(a):

Почему в обход федеральных постановлений принимается решение об увеличении тарифа на кап.ремонт аж НА 27%!!!
Мы виноваты лишь в том, что хочется им кушать.

Гость||

Гость писал(a):

Почему в обход федеральных постановлений принимается решение об увеличении тарифа на кап.ремонт аж НА 27%!!!
Где УФАС? Почему не следит за увеличением тарифов?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

За последние сутки диагноз COVID-19 в регионе поставили 175 раз.
а это масочники или без масочники?

Гость||

Тарифы ныче тут:

В Новосибирске начали платно лечить пациентов с коронавирусом — свой прайс опубликовал Сибирский окружной медицинский центр Федеральное медико-биологическое агентство РФ (СОМЦ ФМБА). В зависимости от течения заболевания цена за день лечения варьируется от 17 до 32 тысяч рублей в день без учета реанимации.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Что будет дальше, я не могу сказать
Переводя с Эзопова языка чиновников: "Ситуация очень серьезная": 30% врачей болеют, с температурой в поликлиники не ходить, заболевших выше, чем весной. Зато вышли на плато.

Гость||

Безмасочники. Пишется в одно слово. На 11.14.- "масочный имбецил".

Гость||

Изоляции не будет. Им нужны наши деньги, наши налоги им нужны

Гость||

Октября???

Гость||

Описка, корректора нет.

Имя: Гость
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