В Пензенской области выявили еще 175 носителей коронавируса

06.11.2020 | 11:01

В Пензенской области стало известно число новых случаев коронавирусной инфекции. Данные о пациентах предоставил в пятницу, 6 октября, портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки диагноз COVID-19 в регионе поставили 175 раз. Общее количество заражений за время пандемии теперь составляет 16 266.

Выписано 11 713 человек, умерло, согласно сведениям оперативного штаба, 196.

В России за минувшие сутки зарегистрировано 20 582 новых носителей вируса - это новый антирекорд.

Ранее врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин сообщил, что регион вышел на плато.

«Есть небольшие колебания, уровень - 160-180 (случаев заболевания в сутки. - Прим. ред), 190 по отдельным дням регистрируется. Пока превышения психологической планки в 200 случаев в день мы не видим. Что будет дальше, я не могу сказать», - признал Никишин.