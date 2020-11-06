Александр Никишин рассказал о плато и 190 заражениях в сутки

06.11.2020 | 09:59

Врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин прокомментировал эпидемиологическую обстановку по COVID-19. Своей точкой зрения он поделился в эфире программы «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза».

По словам Никишина, за заболеваемостью очень пристально следят, но растет она не только в Пензенской области, но и по всему миру.

«Самое главное, чтобы прирост этой заболеваемости не был столь значительным, чтоб нам было затруднительно справляться с оказанием медицинской помощи», - подчеркнул врио министра здравоохранения.

Он отметил, что в последние три недели регион вышел на плато.

«Есть небольшие колебания, уровень - 160-180 (случаев заболевания в сутки. - Прим. ред), 190 по отдельным дням регистрируется. Пока превышения психологической планки в 200 случаев в день мы не видим. Что будет дальше, я не могу сказать», - признал Никишин.

Поэтому в Пензенской области предпринимают только превентивные меры, призванные предотвратить превышение этого порога.

«Пока опасений нет, пока мы работаем в том режиме, в той тактике, которую мы определили для данного периода», - резюмировал Никишин.

Согласно сообщениям оперативного штаба, антирекорд по числу новых заражений в Пензенской области на данный момент составляет 177 случаев в сутки. Он зарегистрирован 25 октября.