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Общество

Александр Никишин рассказал о плато и 190 заражениях в сутки

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Врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин прокомментировал эпидемиологическую обстановку по COVID-19. Своей точкой зрения он поделился в эфире программы «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза».

По словам Никишина, за заболеваемостью очень пристально следят, но растет она не только в Пензенской области, но и по всему миру.

«Самое главное, чтобы прирост этой заболеваемости не был столь значительным, чтоб нам было затруднительно справляться с оказанием медицинской помощи», - подчеркнул врио министра здравоохранения.

Он отметил, что в последние три недели регион вышел на плато.

«Есть небольшие колебания, уровень - 160-180 (случаев заболевания в сутки. - Прим. ред), 190 по отдельным дням регистрируется. Пока превышения психологической планки в 200 случаев в день мы не видим. Что будет дальше, я не могу сказать», - признал Никишин.

Поэтому в Пензенской области предпринимают только превентивные меры, призванные предотвратить превышение этого порога.

«Пока опасений нет, пока мы работаем в том режиме, в той тактике, которую мы определили для данного периода», - резюмировал Никишин.

Согласно сообщениям оперативного штаба, антирекорд по числу новых заражений в Пензенской области на данный момент составляет 177 случаев в сутки. Он зарегистрирован 25 октября.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — «Россия 24. Пенза»
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

190 по отдельным дням регистрируется
Нам просто забывают об этом рассказать.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он отметил, что в последние три недели регион вышел на плато.
В в интервью Он сказал на платЕ.

Имя: Гость
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