Нашелся пропавший 23 октября молодой житель Пензы

05.11.2020 | 09:52

Завершены поиски 23-летнего жителя Пензы, пропавшего 23 октября.

3 ноября ориентировку на него распространили волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт».

«Найден. Жив», - такая запись появилась на странице добровольческого отряда в соцсети «ВКонтакте» около 9:00 в четверг, 5 ноября.

4 ноября волонтеры сообщили о том, что найдена живой 18-летняя пензячка, пропавшая днем раньше. По правилам отряда добровольцы не пояснили, где находилась девушка.