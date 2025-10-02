В Пензе ищут 53-летнего мужчину, пропавшего 29 сентября

02.10.2025 | 14:13

В Пензе ищут 53-летнего Сергея Анатольевича Великанова. О его местонахождении ничего не известно с 29 сентября.

В четверг, 2 октября, ориентировку на пропавшего распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост Сергея Великанова - 175 см, телосложение среднее, волосы седые, глаза голубые.

Мужчина был одет в серый свитер и черные спортивные штаны.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.